Mientras en algunos deportes se sigue debutando cada vez más joven, como pasó en el Envigado con el delantero Jhon Jader Durán (15 años), en otras disciplinas hay deportistas que superan o están cerca de superan los 40 años, pero siguen vigentes y se resisten el retiro.

Hay varios casos de atletas top, resistentes al tiempo y que todavía divierten a sus seguidores con grandes resultados. Alejandro Valverde, Óscar Sevilla, Roger Federer, Serena y Venus Williams, son algunos de los que se resisten al adiós.

Los llamados longevos del deporte mundial no se quieren despedir, ¿por qué lo hacen? ¿Cómo logran mantenerse activos? ¿Qué los anima? Son algunas de las respuestas que buscamos con el ciclista colombo-español Óscar Sevilla, del Team Medellín, quien a sus 45 años anunció una temporada más de contrato.

¿Cuál es la motivación para seguir compitiendo?

“Mantengo la ilusión de un niño, disfruto cada victoria, derrota, logro, carrera. Es extraño porque uno se va saturando, pero en mi caso pasa al contrario cada día me ilusiona y me gusta más”.

Algunos deportistas se pierden en la edad adolescente, se cansan, ¿usted qué piensa sobre esos casos?

“Es difícil, a veces se la pasan mal, hay que hacer muchos sacrificios y cuando llegan arriba se relajan, pasan a tener mejor vida, pero es triste porque el tiempo que se corre a veces es muy corto. Por eso es importante que mantengan la ilusión, trabajen con disciplina y no pierdan el hambre de ganar”.

¿Qué piensa de los deportistas de élite que se mantienen vigentes aún?

“Son ejemplos, han logrado mucho y son grandes profesionales, Federer, Nadal, Valverde. Económicamente su vida está resuelta, sus logros son magníficos, pero su profesionalismo los mantiene activos, vigentes y con resultados”.

¿Cómo se prepara para tener una buena temporada?

“Se requiere mucho profesionalismo, miro la temporada, los objetivos y empiezo a trabajar, lo más difícil para un deportista es el entrenamiento, más en el ciclismo que lo hacemos solos, hay que tener disciplina, la época de diciembre es importante porque la mayoría se relaja, pero tengo fuerza de voluntad y sacrificio seguir trabajando”.

¿Y con quién hace la planificación del trabajo?

“Aprovecho los conocimientos que adquirí con mi carrera de Educación Física y también mi experiencia, los años te ayudan a eso, tener un conocimiento para saber qué trabajos hacer. Hago los entrenamientos y disfruto mucho esta época, ya se qué debo y que no hacer”.

¿Cómo se siente con los jóvenes de su equipo?

“Es muy chévere, me siento con chispa, ilusión y ánimo, los llamo a la competencia, eso me tiene vivo, no me siento fuera de lugar, tengo experiencia, la sabiduría de los años y me siento rejuvenecido, uno más”.

¿Qué piensa de ser referente y ejemplo?

“Tengo seguidores y detractores, pero son más lo que dicen que soy ejemplo, que los inspiro, y me gusta transmitirle eso a los jóvenes. Para que sean juiciosos, que no se relajen, a veces el circulo que te rodea te impulsa a mejorar, en otras no es así, por eso es muy importante rodearse bien, me siento feliz y orgulloso de aportar”.

¿Y cuándo estaba pequeño, quiénes eran sus ídolos?

“Perico Delgado, Lucho Herrera, Fabio Parra, luego Miguel Induraín, a quien siempre admiré y quise imitar, lo conocí, y eso fue algo muy especial, para mí “.

¿Ha pensado en el retiro?

“Cada día está mas cerca, pero por ahora solo quiero disfrutar el 2022, voy día a día, mes a mes, quiero seguir disfrutando, corro por pasión, quisiera retirarme en una carrera importante, en la que haya vivido cosas lindas, ya miraremos en cuál se da”.

¿Pero le gustaría seguir en el ciclismo?

“Si claro, le debo mucho a este deporte, me ha hecho como persona, papá, deportista y quiero transmitir todo lo que he aprendido y vivido a las nuevas generaciones”.

¿Cuál es el consejo que le da a los niños?

“Que sueñen, que no dejen morir al niño que tenemos dentro, nada es fácil en la vida, puedes tener ídolos, pero nunca debes compararte con nadie, hay que seguir adelante, buscar siempre cumplir con las metas y objetivos y que siempre tengan calma, tranquilidad y profesionalismo”.

¿Dónde arrancará la temporada 2022?

“Iniciaremos el año con el Tour de San Juan, una carrera muy bonita, que nos trae muy lindos recuerdos, lo correremos por quinta vez y me ilusiona mucho porque me encuentro con muchos amigos que corren o están en los equipos ya en otra función, así que es una carrera muy linda, arrancamos el 30 de enero con el Team Medellín”