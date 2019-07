Abanderado clama por oraciones de apoyo

Junto al levantamiento de pesas, el boxeo es uno de los deportes en los que Colombia se inspira para cumplir destacada actuación en los venideros Juegos Panamericanos de Lima. No en vano, el Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes Nacional le entregaron al pugilista antioqueño Yuberjen Martínez la responsabilidad de cargar la bandera del país en la ceremonia de inauguración.

Medallista de plata de Río de Janeiro, Yuberjen confía en que su deporte pueda dar lo mejor y aporte con medallas.

Mientras se realizaba su corte de cabello antes del viaje a Lima, Martínez hablo con EL COLOMBIANO sobre sus expectativas en estas justas en las que el boxeo pinta para dar sorpresas y alegrías pese a que sus representantes (12) se enfrentan a los mejores de la región, como Cuba, actual campeón y potencia mundial.

Al paisa lo veremos combatiendo con su cresta, como ha sido la costumbre en diferentes escenarios.

¿Qué representa esta designación como abanderado?

“Bastante, porque hace mucho tiempo que el boxeo no tenía un representante como tal portando la bandera, eso hace que esta designación no sea valiosa solo para mí, sino para el grupo de deportistas que nos hemos preparado fuertemente procurando dejar en alto el nombre de Colombia”.

¿Cuáles son sus expectativas en los Juegos?

“Son muy grandes, para eso me he preparado bien y con la ayuda de Dios esperamos darle muchas alegrías al país, que no solo me vaya bien a mí sino al resto de compañeros que hemos trabajado para ganar las medallas de oros en las divisiones en las que competimos”.

El boxeo es uno de los deportes fuertes que lleva Colombia, ¿cuántas medallas esperan ganar?

“No sabría dar un número determinado, dos, tres o cuatro oros. En la competencia cualquier cosa puede pasar, pero de lo que sí estoy seguro es que todos vamos mentalizados en dar lo mejor y hacer los mejores Juegos Panamericanos de la historia, nos hemos preparado a conciencia”.

Además de Cuba, ¿cuáles son esos rivales fuertes que tendrá Colombia en Lima?

“Aunque se ha visto que Cuba es muy fuerte y sería, en el papel, el principal contendor, yo no descarto a ningún rival. Los integrantes del equipo hemos hablado de adversarios difíciles hasta en aquellas delegaciones que podrían no tener tanta tradición en nuestro deporte”.

¿Cómo ve, en general, la delegación nacional para estos Juegos?

“Además de estar muy animados y hablando todo el tiempo de los Juegos, estamos concentrados no solo en lograr las medallas sino también la clasificación a los Juegos Olímpicos ya que esa es otra de las grandes metas. Veo que todos los atletas nos hemos preparado a consciencia y estamos muy motivados con lo que pueda ser esa representación nacional”.

¿Otra motivación es la creación del Ministerio del Deporte?

“Nos sentimos contentos y muy ilusionados, ojalá que, como se ha dicho, la creación del Ministerio permita que las cosas mejoren, que puedan existir más recursos para preparación, fogueo, calidad de vida de los atletas y para seguir en busca de más reconocimientos mundiales en todas las disciplinas”.

Estos Panamericanos también se convierten en un termómetro de lo que mostrará Antioquia en los próximos Juegos Nacionales de Bolívar...

“Sí, claro, nosotros esperamos que el boxeo no solo brinde mucha gloria a Antioquia sino que también siga creciendo, que todos esos niños que vienen detrás de nosotros puedan contar con los recursos y la ayuda necesaria en procura del alto rendimiento. A eso también le apuntamos”.

¿Cómo quisiera que los colombianos los acompañaran, a la distancia, en estos Juegos?

“Esperamos que estén pendientes de nosotros, que nos apoyen con la oración para que las cosas nos salgan bien, que no dejen de seguirnos y de enviarnos toda esa fuerza positiva, ya que nosotros en cada salida vamos a darlo y se sientan orgullosos de nuestro esfuerzo”.