Academia evidencia que tiene para pelear título

Octavio Muñoz se mueve por toda la cancha. Siempre sale de su terreno con balón dominado, buscando a sus compañeros y, al mejor ubicado, por lo general, le llega el pase.

Cuando le dan tiempo y espacio no duda en lanzar de tres puntos y es bien acertado. Pero sabe que su principal función es armar al equipo y producir ofensivamente.

Muñoz es la sangre joven del quinteto Academia de la Montaña. Tiene 18 años y cuenta que a pesar de “mi poca experiencia en la Liga, lo dejo toda en la cancha”.

El jugador ya antes había sido campeón con Antioquia en el Torneo de Desarrollo y es producto del trabajo de las inferiores que se hace en el club antioqueño. También actuó en el Club Guerreros de Bogotá, donde estuvo dos años. Pero reconoce que todo su aprendizaje lo ha conseguido en Medellín.

“Juego desde los 3 años baloncesto, siempre me gustaron los balones, menos los de fútbol. Este deporte es mi gran pasión y siempre busco superarme para ganarme el puesto en un equipo en el que hay mucho talento y todos tienen condiciones para ser titulares”.

Contra Titanes, el martes y ayer, su elenco tuvo un buen termómetro para saber a qué puede aspirar en la campaña.

“El equipo mejor armado de los siete que hay en el campeonato es Titanes. Además está defendiendo el título. Le ganamos bien el primer partido (76-71) y en el segundo (69-73) no estuvimos bien al principio y eso nos costó al final, pero demostramos que le podemos jugar de igual a igual y pelear por el campeonato”.

En la cancha, Muñoz se entiende a la perfección con Simón Granados y Romario Roque, este último, la gran figura en los últimos encuentros.

“La nómina de Academia es muy completa, ya nos conocemos bastante y esto cuenta para saber cómo nos ubicamos en el terreno y dónde debe estar parado cada uno cuando se defiende o se ataca”.

Octavio no falla, de lunes a viernes, de 8:00 a 10:00 de la mañana, a los entrenamientos. “Acá no se descansa y me gusta estar siempre porque del trabajo en la semana depende lo que se haga en los partidos. Además tenemos mucho que aprender porque soy de los más jóvenes. Claro que a la falta de experiencia le meto corazón en los juegos”.

El próximo año comenzará Ingeniería Productiva de Calidad en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, pero eso no le impedirá tener, como prioridad, el baloncesto. “Quiero ser un profesional, pero aspiro serlo primero de este deporte que es mi vida” .