Cardona, el hijo de la Maratón

Juan Carlos Cardona aún recuerda el año de 1994 cuando, con 15 años de edad, se le midió en ese entonces a una prueba denominada Cuarto de Maratón (11 kilómetros). Hoy ya no cubre esta distancia pues desde hace siete años empezó a competir en la Maratón (42 kilómetros).

El nacido en La Ceja hace 44 años es uno de los cerca de 15 mil atletas, 39 de élite en representación de cinco países, que estarán mañana en la carrera de Medellín con el orgullo de haber competido en todas sus ediciones (desde 1994), es decir 25 veces.

La Maratón, tal como se corre en la actualidad, se transformó en media maratón, en 1996 y, luego, en 2003 incluyó las distancias de 5 y 10 kilómetros. Y, desde 2012, se unió a las grandes capitales del mundo que cuentan con una de 42 kilómetros.

“Tuve el honor de haberla ganado en 2013 y 2014 y tener, como registro personal, un tiempo por debajo de las dos horas y media (2:12.17)”, dice Cardona, quien también se da el lujo de haber estado en tres Juegos Olímpicos: Atenas-2004, Pekín-2008 y Londres-2012.

En esta distancia, Cardona se enfrentará a rivales como los keniatas Evans Kipcosgei Ruto, quien tiene como mejor marca 2:07.49; Daniel Aschenik Derese (2:10.09) y Timothy Kipngetich Kemboi (2:18.02). Además de sus compatriotas Wilson Ossa Pajoy, Víctor Hugo Ocampo, William y Germán Naranjo y Juan Esteban Arango.

“Por la altura y el recorrido, esta carrera es muy exigente, es más estratégica. No está dada para hacer buenos registros en tiempo; aquí, la prioridad es buscar el podio”.

Para estar a la altura de los rivales se preparó entrenando dos veces al día (mañana y tarde), sumó entre 180 y 200 kilómetros que, según él, son los ideales para aguantar el paso en una prueba de 42 kms y poder bajar de las dos horas y media.

“No será fácil, pero me he preparado para darle otra satisfacción a esta tierra”. A las 6:00 a.m. de domingo, Cardona y el resto de competidores partirán desde el Parque de Las Luces. Él volverá a sentirse como el verdadero hijo de la Maratón Medellín .