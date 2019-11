Celebraron Halloween sin bajarse de la bicicleta

¿Qué hacían juntos una gimnasta de los años 80 y el icónico cantante de Queen, Freddie Mercury, en la pista Antonio Roldán Betancur de Belén? Quizá no es un lugar habitual para encontrarse a estos dos personajes, pero en la Noche de Brujas, sí que es posible.

Se trataba de Mariana Pajón y su esposo Vincent Pelluard, que llegaron a la pista personificando a estas figuras para participar de “Halloween sin cadena”, evento que realizó la Comisión Antioqueña de Bicicrós para celebrar el día de los niños.

Payasos, vaqueros, mimos, superhéroes, esqueletos, cantantes y hasta un oso polar hicieron parte de la actividad que congregó a más de 200 bicicrosistas de los semilleros y las categorías miniriders, challenger y championship en una noche en la que la alegría y la creatividad primaron sobre la competencia.

La bicampeona olímpica Mariana Pajón, quien volvió a Colombia luego de conquistar la medalla de plata en el Lone Star Nationals en Houston, Estados Unidos, el fin de semana pasado, fue una de las más alegres del evento, pues como ella lo contó, pocas veces disfrutó de esta celebración en su infancia.

“La última vez que me disfracé fue hace muchos años y no recuerdo de qué, incluso, recordaba esta semana que yo no salía mucho en Halloween porque era un día de entrenamiento que perdía”, comentó la bicicrosista, que asistió al evento convertida en una colorida gimnasta.

Mariana se le midió a participar en la particular prueba con su atuendo, pero además, esta competencia tenía un desafío adicional: mostrar su técnica y destreza en una bicicleta sin cadena.

“Correr sin cadena es un reto grande, no es fácil. Van a ver que uno no puede hacer tanta diferencia desde la salida”, explicó Vincent Pelluard.

Mariana cruzó la meta de primera, pero el triunfo poco importó, pues el motivo de la competencia era compartir un rato con los corredores antes de volver a concentrarse en su preparación para los Juegos Nacionales de Bolívar y el Festival de las Luces, sus próximas pruebas.

“Siempre he dicho que este es el único deporte en el que los élite pueden estar con los niños que apenas están aprendiendo, es genial estar con ellos, compartir, relajarse, pasar bueno, este espacio fue simplemente para disfrutar”, concluyó Pajón .