Tres meses sin parapentismo en Colombia

Coldeportes Nacional suspendió las actividades de parapente preventivamente, mientras se corrigen las medidas de seguridad necesarias para aficionados y practicantes. La decisión se la notificó a la Federación Colombiana de Deportes Aéreos.

La medida se tomó a raíz de los sucesos ocurridos en el Valle del Cauca, que dejaron tres parapentistas muertos, cuatro heridos y dos desaparecidos. Además, otros dos terminaron enredados en los árboles, lo que les salvó la vida.

“Se ordena a la Federación y a sus clubes afiliados suspender eventos deportivos y actividades de parapente como medida preventiva en procura de la garantía de seguridad de los participantes o espectadores de dichas actividades deportivas”, dice el comunicado de Coldeportes.

La suspensión será de tres meses mientras se investigan las causas de los siniestros ocurridos en el parapente.

“Hay desinformación”

La manizaleña Andrea Jaramillo, integrante de la Selección Colombia, dijo que en Coldeportes hay desinformación y por eso se suspendió la actividad. “Es un ente que nos rige a nivel deportivo y competitivo, pero no está suficientemente informado de cómo funciona el deporte que respalda”.

Sostuvo que las muertes en el Valle del Cauca se dieron por errores humanos y no por fallas técnicas de los parapentes.

Aclaró que la medida está dirigida a los deportistas, pero el turismo también se verá afectado. “Nos perjudica a todos, a mí como deportista, pero también como trabajadora porque me dedicó a volar con personas y varios preferirán no hacerlo. Sé que el deporte es seguro, se pueden cometer errores, pero no técnicos, sino humanos”, señaló Jaramillo, quien practica el parapente hace 18 años.

Y pidió una reunión de los deportistas con Coldeportes, pero sin la Federación. Dijo que le deben aclarar a la entidad cuál es la hoja de ruta y los estudios aéreos que hacen para volar en parapente.

Andrea, quien se recupera de una lesión, se prepara para el Mundial que se cumplirá en agosto en Macedonia.

Coldeportes informó en su cuenta de Twitter que la Resolución 181 de 2019 solo aplica para los clubes federados. “Las agencias que ofrecen sus servicios de parapentismo y que no pertenecen al Sistema Nacional del Deporte no son cobijadas por la medida, ya que no son competencia de la entidad”.