Fin a 20 años de tradición en París

“No sé si puedo ganar, para mi es un punto de interrogación. Me siento como antes del Abierto de Australia de 2017, con dudas pero jugando buen tenis. No sé si será suficiente contra los mejores del circuito”, aseguró el suizo Roger Federer, quien se prepara para debutar mañana contra el italiano Lorenzo Sonego.

“Ni lo sé, ni me importa si soy el favorito o no. Me importa estar bien y jugar bien. No me considero favorito, soy un candidato”, afirmó Rafael Nadal, en contrapunto a las declaraciones del serbio Novak Djokovic, quien se restó presión al asegurar que el español es el máximo favorito a ganar el segundo Grand Slam de la temporada.