Colombia rueda sobre el hielo en Estados Unidos

A más de 5.300 kilómetros de distancia, 31 colombianos están listos para el arranque del Campeonato Nacional de patinaje sobre hielo, en Utah, EE. UU. Hoy, con las pruebas de 3.000 m damas y los 500 y 5.000 m varones, se dará inicio al evento que irá hasta el domingo.

Ha sido una semana intensa, llena de pruebas, de reconocimiento y adaptación a la pista, y sorpresas como la presencia de Derek Parra, mexicano campeón mundial en patinaje sobre ruedas y campeón olímpico en hielo, quien compartió con ellos en la pista de Salt Lake City.

Junto a los 17 corredores de la categoría mayores hay 14 menores, quienes aprovechan para conocer, de primera mano, y con la ayuda de los experimentados Pedro Causil, Laura Gómez, Daniel Zapata, Andrés Campo, Germán Tirado y Diego Amaya, aspectos técnicos de este deporte, en el que Colombia espera seguir cosechando triunfos como lo hizo Amaya en los recientes Juegos Olímpicos Juveniles de Invierno, en Suiza (plata en la prueba Mass Star).

Causil, uno de los dos representantes del país en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno, se mostró satisfecho: “Estoy impresionado y muy feliz de ver que pasamos de un proceso en el que teníamos cuatro o cinco patinadores –ciclo pasado–, a contar con 31 patinadores para este campeonato; eso es muy bueno para esta disciplina, pues es la manera de hacer crecer el deporte”.

Junto a Pedro, Laura y Daniel, Antioquia tiene a cuatro menores: Juan José Serna, Isabella Higuita, Simón Ramírez y Samuel Pérez, que hacen parte de esa camada que la Liga y la Federación buscan proyectar.

“Me siento feliz acá, es un lugar que me dio mucho en el que crecí bastante, y la idea es compartir con todos estos chicos que, afortunadamente, tienen apoyo de los entes departamentales y la Federación para que hagan un buen proceso. No vine a buscar marcas, sino a acompañarlos y transmitirles lo que he aprendido, pues la idea es que, ojalá, el patinaje sobre hielo siga dando buenos resultados”, concluyó Causil.

Laura Gómez, quien estará en acción hoy, también se mostró feliz: “Volver al hielo es lo más maravilloso y mágico para mí, valoro lo que hace la Federación para que podamos estar acá, buscando mejorar la técnica y los tiempos” .