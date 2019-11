De goleador a figura del bádminton paisa

Desde que llegó a las divisiones menores de Águilas Doradas, Dainner Marulanda Cano se destacó por su potencia, agilidad y olfato goleador, razones que le valieron un lugar en el equipo infantil del club, en 2012.

Con lo que nadie contaba era que un amor lo iba hacer desviar de su camino en el fútbol hacia otra disciplina. “Llegué al bádminton porque lo practicaba una niña que me gustaba mucho, entonces empecé a entrenar. Las cosas no salieron bien y ella se fue, pero yo ya me había enamorado del deporte y decidí seguir”, recuerda hoy este joven de 17 años, quien lleva cinco dedicados al bádminton y se ha destacado como uno de los deportistas con mayor proyección en Antioquia y Colombia.

Así, Dainner inició su camino en la Escuela Popular del Deporte del Inder en el barrio Boyacá Las Brisas, exhibiendo condiciones que lo llevaron a los pocos meses a integrar la selección Medellín y, desde hace 3 años, la de Antioquia.

Andrés Felipe Vélez Elejalde, presidente y entrenador de la Liga, cuenta que “en las pruebas que Indeportes le ha hecho a los deportistas de la liga, siempre resaltan a Marulanda como el más explosivo, potente, rápido y ágil”.

Por ello, el trabajo que actualmente adelantan con Dainner está enfocado en pulir la parte técnica para que sea el mejor del país y un referente a nivel mundial.

De sus días de goles, Dainner no extraña nada, pues en el bádminton, aunque no encontró el amor que perseguía, sí ha podido cumplir sueños como viajar, algo que a este joven integrante de una familia conformada por su mamá, Beatriz Elena Caro y seis hermanos, difícilmente habría logrado tan pronto en su vida.

“Uno de mis sueños era conocer otros países y gracias a mi deporte y a mi constancia en el entrenamiento he sido convocado para torneos en México, Brasil, República Dominicana, Perú y próximamente en Ecuador, adonde viajaré el 24 de noviembre para el Suramericano”, resalta el medallista de oro en Juegos Nacionales en equipos, y semifinalista en dobles masculino.

Otra meta que se plantea es sacar adelante a sus hermanos y a su madre, para eso debe seguir ganando oros en cada una de las competencias. Así podrá sostener y mejorar el incentivo económico que Indeportes le da a sus deportistas de alto rendimiento. El próximo año espera retomar sus estudios en Desarrollo de Software en el ITM