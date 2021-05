1. “Lo más lindo de esta nueva etapa es ver la evolución, el crecimiento, las cosas bonitas que hace. Que a pesar de que a veces uno llega cansado y rendido, saca ese espacio para estar con él, abrazarlo, es lindo ver como imitan las cosas que uno hace y como va creciendo”.

2.”Uno no se da cuenta lo que realmente sienten las mamás. Al ser madre se vuelve como a nacer, más sensible, más empatica, más cariñosa y sentimos que no queremos hacerle daño nunca a nadie y deseamos que todo el mundo esté bien. Estamos siempre en un mar de emociones”.

3. “En el inicio era la recuperación del cuerpo, luego empecé con el entrenamiento pensando en recuperar el nivel con la fisioterapeuta, el médico, la nutricionista y mi entrenador. No ha sido fácil volver luego de una transformación del cuerpo de esa magnitud, pero me he sentido feliz, tranquila, consciente de que es un proceso largo, entendiendo que había momentos en los que iba a experimentar impotencia, pero comprendiendo que es un proceso largo y que con perseverancia voy a ir logrando las cosas”.

4. “Volver a ser Selección Colombia, ser campeona en el interligas y en el Mundial, esos son mis sueños para el regreso después de ser mamá”.

Mensaje

“Las admiro profundamente, las mamás somos berracas, poderosas, todo lo podemos lograr, es válido que lloremos cuando lo tengamos que hacer, y que salgamos de ahí, secarnos las lágrimas y darle gracias a Dios por todo lo que hemos alcanzado y seguir adelante, con fe, determinación, esperanza y perseverancia para demostrarle a nuestros hijos que todo es posible, que nuestra determinación de cumplir nuestros sueños sea el mejor ejemplo para ellos. Un abrazo gigante”.