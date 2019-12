Desafío en trineo por el Polo Norte

Cuando a Catalina Echavarría Arroyave se le habla de trineos, inconscientemente se traslada a la época de Navidad, a los cuentos que le leían y contaban los padres y abuelos, a videos y páginas que ha visto en Internet. Jamás ha visto uno y menos los ha conducido como planea hacerlo el año entrante en el Polo Norte.

Nacida en Medellín hace 27 años, bachiller del colegio San José de Las Vegas y egresada de Eafit, donde cursó y terminó en 2017 Negocios Internacionales, Catalina no es una deportista de élite pese a haber practicado natación en su niñez y juventud (hizo parte del club Huracanes).

Tampoco es conocida porque nunca ha representado al país en torneos internacionales con selección alguna. No obstante, se ha metido entre ceja y ceja la idea de llevar los colores del país a una aventura inigualable e inusual para nuestros deportistas: intervenir en la Expedición Polar conduciendo estos vehículos provistos de esquís, en lugar de ruedas, que se desliza sobre el hielo o la nieve.

“Aspiro a ser la primera mujer colombiana en participar en esa expedición. Esta es una competencia a nivel mundial que se realiza desde 1990 y por primera vez incluyeron a Latinoamérica en el concurso. Si lo gano iría en representación de la región y, por supuesto, de Colombia”, cuenta con entusiasmo.

A pesar de que nunca ha practicado trineo, en caso de aplicar (según los alcances de su votación) le tocará hacerlo y, lo que es más sorprendente, aprender a guiar perros. Sí, así como se lee, porque la competencia para cruzar el Polo Norte es una prueba exclusivamente con trineos tirados por estos animales. Lo haría por los inmaculados paisajes invernales de la Escandinavia, cruzando -como lo señala la página del certamen-, “a través de la estéril tundra ártica, espesos bosques nevados, sobre lagos congelados y cordilleras de alta montaña”.

Una vida activa

Gracias a becas vivió en Alemania y luego en Italia. En esos países aprendió ambos idiomas, aunque también habla francés e inglés. En Italia, justamente, se enamoró de los Alpes, donde se inició en la escalada de montaña: vivió en la casa de un par de montañistas que le enseñaron la pasión por trepar las cumbres europeas.

Es el Fjällräven Polar que le permitirá a Catalina, y a quienes en él intervengan, descubrir el blanco y frío mundo invernal de países de ensueño como Suecia y Noruega. Allí están inscritos otros colombianos, como Santiago Zanko, Simón García, Daniel Silva, Andrés Torres, Miguel Hernández, Donaldo Varela y María Franco quienes, al igual que Catalina, esperan ser tocados por la fortuna y el fervor de conocidos o no en votaciones.

“Para estar allí, se debe obtener la mayor cantidad de votos en la página https://polar.fjallraven.com/contestant. Estas se cierran el 12 de diciembre. Tengo la esperanza de que los colombianos contribuyan con este sueño que es mi gran reto”, cuenta.

“¿Y, cómo me imagina la competencia?... Soy amante de la montaña, la aventura extrema, sueño con la blancura del Polo Norte, me fascina la nieve. Debe ser una experiencia única y una razón para mostrar mi país de origen. No tengo experiencia alguna y seguro será muy dura la prueba, pero estoy hecha para este desafío”