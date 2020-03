Las dos facetas de los deportistas ante la crisis

La decisión de River Plate de no presentarse a jugar los partidos de la Liga para preservar a los jugadores recibió apoyo tardío de los futbolistas de otros clubes del país y hasta mereció la solicitud de castigo como mandarlo al descenso por parte de varios rivales. El volante de la Selección Argentina, Lucas Biglia, mostró su apoyo irrestricto a River y dijo: “prefiero perder la categoría y no la vida”, ante lo cual el jugador de Arsenal de Sarandí Emiliano Méndez le respondió de forma desobligante: “Pero solo era jugar un partido a puerta cerrada, no nos mandaron a recuperar las Malvinas”. El fútbol en Argentina quedó suspendido.