El béisbol fue por Julián hasta Blanquizal

Una mala pasada en el fútbol puso a Julián Roldán Cardona en el camino del béisbol.

Resulta que un día el entrenador del equipo Envigado le dijo que simplemente no podía jugar más allí porque no había llevado a tiempo unos documentos, lo cual, dice Julián, no fue cierto. Ahí le “cortaron los sueños en fútbol”.

En una de las tantas tardes que pasó entre el ocio tras esta puerta que se cerró, un amigo lo invitó a jugar béisbol. “¡Uy, no! Eso es muy maluco”, recuerda que le respondió.

Cuatro años después de acceder a esa invitación, Julián es uno de los tres niños del barrio Blanquizal que conforman el equipo del Inder, unade las novenas infaltables en el babybéisbol y que este año aspira, por fin, tras cuatro semifinales, conquistar el título.