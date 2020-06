“Superarme cada día es la clave”

Usted tiene una dolencia crónica en las rodillas, ¿cómo hace para jugar con esa condición?

“Tengo desgaste del cartílago, me han operado las dos rodillas. No es nada fácil, siempre he dicho que voy a jugar hasta que mis rodillas me lo permitan, el día que digan no más, ese día paro. Trato el dolor con inyecciones, a veces es doloroso, pero me fortalece, porque amo lo que hago”.

¿Qué es el voleibol para usted?

“Todo, este deporte me lo ha dado felicidad, educación, viajes, miles de oportunidades. El voleibol es mi vida”.