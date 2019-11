“Es mejor poner oídos sordos a tanta necedad”

Por OSWALDO BUSTAMANTE E.

En la última entrevista que el pugilista antioqueño Eléider Álvarez concedió a algún medio de comunicación del país, le había expresado a EL COLOMBIANO, el 9 de marzo pasado, su desazón y desconsuelo porque mucha gente lo tildó de “vendido” tras perder la revancha frente al ruso Sergey Kovalev en pleito que se definió con tarjetas el 2 de febrero pasado en Frisco, Estados Unidos.

Luego de ser despojado del fajín semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (WBO), regresó al país para tomar unas cortas vacaciones. Permaneció unas semanas en Apartadó al lado de su gente arreglando, entre otras cosas, la documentación para llevarse a su esposa, Jessica Mosquera, y su hija, Aída Eliza, a Canadá, donde reside desde hace once años.

“Vivimos en un medio de mucha falsedad y triunfalismo. Pongo un solo ejemplo y es el que más claridad puede dar. Como no gané, los medios no volvieron a escribir nada de mí, ni siquiera fueron a recibirme como lo hicieron cuando llegué como campeón”, apuntó en charla con este medio.

“... Ahora, a mi segundo regreso a la zona (Urabá), esta vez sin el título mundial, me encontré con que la gente decía que yo era un vendido, que había entregado la pelea, que estaba arreglada, que me dejé ganar”, agregó Álvarez, quien al viajar a Montreal (Quebec), terminó confirmando la vieja frase de que “si no sos campeón, no servís”.

EL COLOMBIANO lo buscó durante semanas para conocer sobre su momento y sus proyectos. Finalmente, accedió a dialogar.

¿Por qué tan perdido, por qué tanto silencio?

“Aquí he estado como siempre: trabajando callado, preparándome de la mejor forma posible para regresar al cuadrilátero”.

Aunque a diferencia de otras ocasiones, pocas o nulas han sido las noticias en torno a su actividad en Montreal, a donde regresó para preparar la reconquista del título...

“Es mejor así. En estos meses pude comprobar la ingratitud de mucha gente, de esa que solo está con uno en la buena, gente ignorante que se deja llevar por el momento, que es imprudente y dañina, entonces es mejor trabajar y mostrar cosas positivas”.

Pero no es bueno seguir cargando con esa pena que lo convierte a uno en un ser amargado y rencoroso...

“Sí, es verdad, es mejor poner oídos sordos a tanta necedad y concentrarme en lo mío. Contrariamente a lo que esa gente piensa, en vez de ganar perdí mucha plata porque se cayeron las opciones de otros combates y hay que recuperar terreno para salir adelante”.

Increíble, es como empezar de cero después de ser campeón y tener un futuro asegurado...

“De cero, sí. Entreno todos los días, me pongo a tono, hago gimnasio, guantes, trabajo con sparrings norteamericanos y rusos y espero mi próxima pelea con unos deseos inmensos de iniciar el nuevo camino que me lleve al campeonato”.

Usted tenía un combate para julio y se cayó, ¿qué pasó?

“Sí, por cosas del deporte, sufrí una lesión en el talón de Aquiles, no me la esperaba y se canceló ese pleito porque me dieron dos meses de quietud. Luego apareció una oportunidad en septiembre pero el tiempo de recuperación era corto y mejor no arriesgamos”.

Entonces cerrará el año sin nada, pero seguro abrirá el que viene con algo ya fijo...

“Tengo programada una pelea contra el estadounidense Michael Aaron Seals (24 triunfos, 18 nocauts, dos derrotas) para el 18 de enero por el título semipesado continental vacante del Consejo Mundial de Boxeo, a cumplirse en Verona, Nueva York. Hace parte de un paquete de tres combates que me conducirán a pelear por el fajín de alguna de las entidades del boxeo profesional”.

Tras su derrota y luego la caída de Kovalev ante el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien le arrebató la corona semipesada de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), ¿el ruso quedó ya en el olvido?

“Eso está descartado de plano. Ambos dejamos eso en el pasado, creo que ninguno tiene interés en una tercera pelea. Él quiso probarse con “Canelo” y fue noqueado. Yo busco ahora lo mío, una nueva opción porque no nos podemos quedar siempre en lo mismo. Hoy, en mi cabeza no está Kovalev”.

A propósito de “Canelo”-Kovalev, ¿qué conclusiones sacó de ese duelo que marcó el ascenso del mexicano a los semipesados?

“No fue el mismo Kovalev que peleó conmigo. No tuvo contundencia, entró en la pelea del forcejeo, no hizo nada por el pleito. Y sobre “Canelo”, realmente no creo que vaya a sostenerse en esta división, se nota que le cuesta”.

¿Y usted vs “Canelo”?

“Hay una cosa clara: Álvarez y su cuerda saben escoger los rivales y para dónde van. Quiere hacer historia a costa de cualquier cosa. En este momento yo no creo estar en esos planes, pero si se diera, no tendría problema, todo boxeador quiere enfrentar a los mejores, aunque, insisto, no creo que “Canelo” se quede en las 175 libras”.

Entonces, con “Canelo”, rey OMB (Organización), quedan posibilidades con Artur Beterbiev, campeón IWF (Federación) y WBC (Consejo) y Dmitry Bivol, monarca AMB (Asociación) ¿qué tal?

“Con Artur está descartada toda posibilidad porque hace parte de nuestra compañía. Con Bivol es una opción que esperamos analizar. Aunque, igual, en el boxeo todo se puede dar. Yo estoy bien ranqueado (sexto en WBO y séptimo en WBC), así que en cualquier momento algo puede salir”.

Así las cosas, otra vez un fin de año entre cuerdas, ni 24 ni 31 con festejos...

“Desde que me vine para Canadá me concienticé de eso, de que si quería ser un buen profesional y conseguir algo, debería hacer muchos sacrificios. Habrá tiempo para eso. Estoy acostumbrado a pasar estos días entrenando. No puede ser distinto. El 24 estaré en casa con los míos, poca comida porque debo guardar el peso. Y el 31 solo dar un feliz año a quienes estén cerca y a dormir porque el 1° hay que entrenar. Debo estar 100% para este importante compromiso que marca mi regreso al ring” n