Campeones todoterreno

Ganar un título sobre césped tiene un colorido especial. Claro, cómo no va a tenerlo si se trata de la superficie original del tenis, hoy reducida a ocho de los 71 eventos que conforman el calendario ATP (Asociación de Tenistas Profesionales).

De ahí que la pompa, el ambiente y las sensaciones de jugar allí sean el factor común de todos los tenistas que se dejan hechizar por el reto de tratar de domar los botes impredecibles de la pelota sobre el césped irregular.

Por eso el título de Sebastián Cabal y Robert Farah ayer en el ATP 250 de Eastbourne es tan representativo. No es el más importante de los 14 que han ganado como dupla, pero sí confirma que su capacidad competitiva en el circuito de dobles no está supeditada a ninguna superficie particular y, sobre todo, que su posición como la mejor pareja del año no responde a los caprichos estadísticos de la ATP sino a su comprobada superioridad tenística sobre sus rivales.

Con champaña y luciendo un blanco impecable, festejaron la victoria sobre el argentino Horacio Zeballos y el mexicano Máximo González, 3-6, 7-6 y 10-6. “Poder llegar a la primera victoria en pasto para nosotros ha sido un proceso, y ver que el trabajo da sus frutos es muy gratificante. Ahora viene Wimbledon. Seguimos para adelante”, fueron las palabras de Farah tras la consagración.

El título tuvo además un mérito extra: vencieron en el camino a Andy Murray, el máximo héroe del tenis británico en las últimas décadas: “Jugar contra él, con casa llena, fue impresionante. Cada vez que enfrentas ante estos jugadores del ‘Big-four’, ellos demandan lo mejor de ti”.

Con la victoria en Inglaterra ya son diez países los que han visto coronarse a Farah y Cabal: Brasil, Argentina, Italia, EE. UU., Alemania, Francia, Suiza, R. Checa, España y ahora en suelo británico. Con tres títulos en 2019 y semejante nivel, Wimbledon no es un sueño descabellado.