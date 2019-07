Jerónimo solo tiene 17 años y ya se acerca a NBA

Medellín fue epicentro, quince días atrás, de un campamento de exploración que la NBA, la máxima organización del baloncesto estadounidense, montó aquí con la idea de observar jóvenes prospectos que, en un futuro cercano, pudieran hacer parte de los equipos que integran tal entidad.

Se trata de “Baloncesto Sin Fronteras”, cuyos réditos comienzan a verse de una, pues un joven antioqueño de la comuna 16, barrio Belén, y de nombre Jerónimo Villegas, fue convocado para hacer parte del proyecto, mediante una beca que le permitirá estar en academias de México y Estados Unidos, como primer paso que le permita la posible llegada a la NBA.

El certamen estuvo a cargo de entrenadores y asistentes técnicos especializados en la materia, pertenecientes a varios equipos de la NBA (National Basketball Association) y la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) y en él participaron 60 niños de varios países de Suramérica, Centroamérica y Canadá, 7 de ellos colombianos.

“Lo que más me anima es que me verán varios técnicos de la NBA y en un futuro, si tengo un buen rendimiento, podré hacer parte de uno de los quintetos que ellos dirigen”, dice Villegas, quien se siente muy entusiasmado con esta posibilidad, pues cuenta es su sueño. “La NBA es el máximo deseo y si es posible en los Lakers, equipo de mi preferencia”.

Jerónimo nació en el barrio San Joaquín, pero se formó, al lado de su familia, en Belén, donde aprendió a jugar fútbol, siguiendo el legado de su padre, Weimar, un exjugador del DIM quien también militó, profesionalmente, con Once Caldas, Junior y Santa Fe. “Siempre jugué fútbol y me defendía como delantero, hacía goles y alcancé a jugar con la UPB y el Medellín”.

Pero llegó el momento de un cambio brusco y terminó jugando baloncesto. “Algún día me dio por practicarlo y me dediqué de lleno a él”.

El basquetbolista antioqueño hizo parte de las selecciones Antioquia sub-10 y sub-15, hasta que en 2017 fue becado para estudiar en Estados Unidos y se radicó en Houston, donde adelanta el grado once en el colegio Texas Cristian.

“Me siento muy bien acá y ahora mucho más con la oportunidad de estar cerca de los equipos de la NBA. Me estoy preparando para ser profesional y me he sacrificado dejando en Medellín mi familia en plena juventud. Yo sé que todo en la vida requiere de sacrificio, pero se hace más fácil, cuando estamos haciendo lo que nos gusta”.

Paralelamente, Jerónimo aspira a graduarse en Negocios y Economía, porque proyecta su vida a un futuro “para poder manejar mis contratos cuando sea profesional”.

Para el técnico Hernán Darío Giraldo, Jerónimo es un alero con mucho futuro. “Tiene contextura (94 kilogramos de peso), estatura (2.04 metros) y una edad perfecta (17) para aspirar a llegar a las grandes ligas del baloncesto. Además, está en un país donde se respira baloncesto”.

Giraldo también destacada de él su gran ambición por ser profesional, lo disciplinado y entregado al deporte. “Desde las selecciones Antioquia de menores mostró condiciones y fue precisamente jugando un campeonato nacional que le hicieron la propuesta para becarlo en EE. UU. Si sigue como va debe llegar, por algo fue escogido para estar ahí”.