A 10.321 kilómetros de Colombia, en Rumania, la antioqueña Juliana Toro empieza a vivir la experiencia por la que luchó muchos años: jugar en un club del exterior, en una liga profesional, independiente del país que fuera.

La oportunidad le llegó a sus 26 años, luego de su buen desempeño con la selección nacional, subcampeona suramericana y clasificada, por primera vez, a un Mundial.

“La gente me pregunta por qué no se había dado esta opción antes y le respondo que nunca pensaba en relojes ajenos, en que mis compañeras salieron del país y yo no. Este es mi momento, mi tiempo y me siento confiada, tranquila y madura como deportista y como persona”, dice desde la distancia la líbero forjada en Sabavoley, Protos de Sabaneta y la Selección Antioquia.

La vinculación de Juliana al ACS Volei Turda, que irá hasta abril de 2022, se logró por intermedio del seleccionador nacional de Colombia, el brasileño Antonio Rizola, quien dirigirá al equipo y llevará allí a otras dos colombianas: Laura Vanessa Grajales y Angie Melisa Velásquez.

Cristina Pirv, presidenta del club rumano, es la exesposa del brasileño Giba, referente del voleibol mundial, y conocida de Rizola. “El profe les hablo de mí, envié los videos y me contrataron para esta temporada”, cuenta la deportista.

Juliana no domina el inglés, pero tuvo la fortuna de encontrarse en ese equipo con la argentina Carla Castiglione, quien le sirve de intérprete. Y espera con ansiedad que antes de la próxima semana lleguen sus dos compatriotas, con las que ya ha compartido en concentraciones y le harán más llevadera su lejanía en su primera participación en una liga del exterior en pleno fin de año.

A propósitos, Toro asegura que el rumano “es un torneo muy bueno” y que su elenco tiene mucho potencial y está proyectado para que luego de un proceso de tres años salga campeón. “Acá los equipos son buenos y poseen alto nivel”.

Su transferencia internacional se dio en un momento estelar del voleibol colombiano, pues 12 de las 14 integrantes de la Selección que vencieron recientemente a Brasil y fueron subcampeonas suramericanas, actúan en liga de Europa (ver uno x uno).

Solo dos, Oriana Guerrero, por lesión, y Camila Gómez, que no han anunciado su vinculación a ningún equipo, están cesantes.

Juliana atribuye este éxodo al trabajo de mucho tiempo y los logros de los últimos dos años en torneos panamericanos y suramericanos, aparte de la clasificación al Mundial que, dice el entrenador paisa Andrés Mesa, puso a Colombia en la élite de este deporte. Un esfuerzo más de clubes y ligas, advierte José Polchlopek, presidente de la seccional de Bolívar