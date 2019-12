Kevin Quintero gana oro en modalidad Keirin, en Copa Mundo de Pista

El colombiano Kevin Santiago Quintero logró este sábado coronarse campeón de la modalidad Keirin, en la Copa Mundo de Pista de Brisbane, Australia, realizado en el velódromo Ana Meares.

El vallecaucano, de 21 años, oriundo de Palmira, superó en la competencia al australiano Matthew Glaetzer.

Quintero, en su camino hacia el oro, venció a duros competidores como el polaco Krzysztof Maksel, el húngaro Sandor Sazalontay y el español Peralta Gascón.

“Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan porque sin ellos no sería posible. Son puntos muy importantes y cada vez me siento más dentro de la olimpiada. Eso me motiva a seguir trabajando”, dijo Kevin tras culminar la competencia.

Agregó que “traemos un proceso demasiado importante con el profe Jhon Jaime González, estamos cerca de la olimpiada, que es el sueño que posiblemente haremos realidad”.