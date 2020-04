La atípica Semana Santa que viven con fe y esperanza

4. “Reflexionaré en todo. En lo que he hecho bien para seguir obrando así, y en lo malo, para corregirlo. Pienso que así puedo ser mejor persona”.

3. “Me comprometo a hacer las cosas mejor, a sacar más tiempo para mi hijo (Yuberjen, tiene un año), mi motivación para no desfallecer aquí en Bogotá. Estoy aquí con él y con su madre Ubides”.

1. “Son muchos los recuerdos. La pasaba con mis seres queridos. Liderados por mis padres Juan y Neila, nos reunimos a orar en Chigorodó. Hacemos ayuno, que consiste en no consumir alimentos. Algunos por un día, otros por tres. No sientes hambre, la oración te alimenta, fortalece el alma”.

1. “La mayoría de mis semanas santas, de pequeña, fue viajando con mis seres queridos, pero cuando inicié en tiro con arco son inexistentes. Siempre son de puro entrenamiento y solo me dan libre jueves y viernes para estar en familia. Recuerdo que me llevaban a Villeta o Villavicencio en carro y parábamos en los pueblos a ver las procesiones, porque aunque no somos católicos (cristianos-protestantes), nos parecen bonitas. Ahora estamos aprovechando para estar en familia y acercarnos mucho más a Dios”.

2. “En este momento lo más importante es ser solidarios, pensar en los demás. Es difícil estar en la casa, pues algunas personas tienen comodidades, otras no y hay que ser agradecidos con lo poco o mucho que tengamos. Tener un techo, internet, tv. y familia ya es un privilegio. Necesitamos paciencia, faltan pocos días para salir de esta crisis y lo vamos a lograr si todos aportamos”.

3. “Aprender que el tiempo en familia es muy valioso. Aunque los deportistas tenemos un cronograma definido para uno, dos o tres años, nos estamos dando cuenta que nada está escrito y hay que vivir el día a día. De ahora en adelante, a pesar de que siempre lo hago, viviré las competencias con más alegría y gratitud”.

4. “Estoy reflexionando mucho en las cosas que Dios me ha dado, no solo en temas del deporte, sino de tener a mi familia conmigo ahora en Pereira. Muchos colegas están en otros países, encerrados en hoteles y yo tuve la fortuna de que se canceló un viaje a México. Aquí entreno, y aprendo a valor las cosas del día, desde lo más simple a lo más complejo. Tristemente ya perdimos un familiar en EE. UU. por el coronavirus. Este es un momento de mucha unión y solo tener salud en es una bendición muy grande”.