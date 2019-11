La bandera es de Lorena

La expresión en su rostro refleja todo lo que siente en este momento. Sandra Lorena Arenas Campuzano está vestida de verde y blanco, los colores del departamento que la acogió hace 10 años y del cual es hija adoptiva.

La medallista dorada de Juegos Panamericanos no deja de sonreír, pues este año ha estado lleno de cosas maravillosas y emociones indescriptibles.

Hace un esfuerzo para mantenerse firme sin dejar escapar las lágrimas por la emoción que le representa haber sido como abanderada de Antioquia para los Juegos Nacionales.

“Tener este honor en una región como Antioquia, en la que contamos con tantos y tan buenos deportistas, es un orgullo y una responsabilidad grande que asumo con mucho amor. Acá me han dado todo, me he formado como atleta y por eso espero representarlos muy bien”, afirma Sandra Lorena, quien se declara fan número uno de Caterine Ibargüen.

Ayer, recibió la bandera de manos del gobernador Luis Pérez Gutiérrez.

¿Qué significa ser la abanderada?

“Me siento muy feliz, ser la elegida entre tantos y tan buenos deportistas que tiene la región. Es algo que me tiene muy contenta y comprometida para hacer las cosas bien”.

¿Se sorprendió con su elección?

“Bastante, estoy muy agradecida con las personas que votaron y me dieron ese privilegio, para mí es un orgullo, aunque no nací aquí, sí me he hecho como deportista en Antioquia y la siento como mi casa, acá me han dado todo, y pueden estar seguros que voy a representarlos de la mejor manera”.

¿Además al abanderado le piden el oro?

“Risas ... si pero en esa parte me siento segura porque he entrenado fuerte porque quiero ratificarme como campeona nacional y más ahora que llego con este reconocimiento que es también una gran obligación”.

Antioquia también tiene el reto de retener el título, ¿lo pueden lograr?

“Vamos con toda la ilusión de refrendarlo, contamos con deportistas muy buenos que siempre están integrando la Selección, nos hemos preparado bien y vamos a buscar ese primer lugar”.

En el pasado Mundial fue quinta, tenía una lesión, ¿ya se recuperó?

“Sí, uno como atleta de alto rendimiento siente muchos dolores pero se acostumbra. Claro que la molestia era muy intensa, luego del Mundial descansé un mes, tiempo necesario para ya estar bien, pensando en cerrar mi año de la mejor manera, dándole el oro a Antioquia”.

Fue la primera clasificada a Olímpicos del año entrante, ¿qué piensa de esto?

“Lograr la marca con tanto tiempo de antelación fue muy importante, ahora la planificación se ha centrado en llegar mejor preparada a Tokio, es mi prioridad, me siento tranquila y con la ilusión de hacer un gran papel” .