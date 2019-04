Waka pule sus tiros para Tokio

En la tribuna, su menuda figura y dulce rostro no pasan desapercibidas. Ella es la juvenil japonesa Waka Sonoda, quien se ha robado elogios de espectadores y competidores en la Copa Mundo que se disputa en la ciudad de Medellín gracias a su disciplina, amabilidad y desempeño.

Ayer, mientras los arqueros se disponían a disputar la eliminatoria de los equipos mixtos, ella analizaba los lanzamientos y la técnica que los coreanos realizaban en la competencia, pues son ellos a quienes admira y tiene como referentes.

Waka es tímida, de pocas palabras y de voz tan suave que a veces es difícil escucharla. Habla como en susurro, ni punto de comparación con su estilo aguerrido cuando está en competencia, en la que siempre busca la perfección en cada lanzamiento. Su gran meta es competir en los Juegos Olímpicos que se realizarán en su país en 2020. Poco a poco se abre espacio en el tiro con arco mundial.

EL COLOMBIANO habló con Sonoda sobre la competencia y la experiencia de su primera Copa Mundo.

¿Cómo ha sido esta

experiencia de competir en este país?

“Es la primera vez que estoy en Colombia y en una Copa Mundo en un sitio tan lejano del mío. Me ha gustado mucho esta experiencia y me he sentido muy bien”.

¿Tiene alguna deportista que sea su referente?

“Me gusta el juego de las coreanas, siempre estoy pendiente de lo que hacen y una de mis referentes es Misun Choi, acá la he podido observar bastante”.

¿Cómo nació esa pasión por el tiro con arco?

“Estaba en natación, pero cerca a mi casa hay un campo de tiro y un día con mi mamá íbamos caminando y me animé a entrar, me gustó mucho lo que vi y empecé a ir a entrenar porque me cautivó mucho ese deporte”.

¿Qué le gustó del tiro

con arco?

“Me emociona todo, pero en especial cuando logro que la flecha se ubique en la diana, es una sensación maravillosa, además la salida de la flecha del arco en el lanzamiento es algo mágico”.

¿Qué otras competencias tiene luego de Medellín?

“Después viajamos a China para la segunda parada de la Copa Mundo y entre el 10 al 16 de junio iremos a Holanda para disputar el Mundial”.

¿Cuál es la rutina diaria de entrenamientos?

“Siempre me gusta, antes del entrenamiento con el arco, correr. Busco con eso mejorar mi ritmo y mi potencia cardíaca porque quiero tener mayor resistencia para las competencias; además estudio. En Japón tenemos unos niveles luego del básico de la secundaria en los que mejoramos y especializamos algunos conceptos”.

¿Cuál es su meta o su sueño en la parte deportiva?

“Ahora estoy en la élite de mi equipo nacional, pero estoy entrenando para quedarme con uno de los tres cupos que tiene en femenino Japón para los Olímpicos, sueño con representar a mi país como anfitriona en Tokio-2020” .