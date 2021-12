En la serie de clasificación a la final, Laura Gómez sintió que el hielo de la pista se le metía en el corazón cuando la italiana la sacó de carrera y terminó en la última casilla. Afortunadamente para ella, tras la revisión de las cámaras, la organización le dio el cupo y le devolvió la ilusión de estar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.

“La espera, mientras revisaban los videos, fue eterna. Sentía un vacío en el estómago terrible después de que me confirmaron que estaba en la final, sabía que tenía que correr muy concentrada, no podía cometer ningún error que me pudiera causar una descalificación, pues con tan solo terminar la prueba aseguraba mi cupo”, comentó la corredora antioqueña.

A cruzar la meta de las competencias del fin de semana en Calgary, Canadá, su felicidad y la de Daniel Zapata, su futuro esposo, fue total. Sabían que el sueño de ir por segunda vez a los Juegos Olímpicos de Invierno eran una realidad.

Lo que habrá que esperar por ahora es la fecha de la boda de los dos patinadores paisas, ya que hasta marzo del próximo año Laura estará concentrada en las justas de China.

Contrario a lo que pasó hace cuatro años, la deportista logró la clasificación de forma directa y por eso tendrá más de un mes para seguir con su preparación en busca de mejorar su técnica, los tiempos y manejar el temor que produce la velocidad que se alcanza en la prueba sobre los patines, pues una vuelta al óvalo se da en 26 segundos o menos.

Desde el norte del continente dijo que todavía no ha tenido tiempo de sentarse con su entrenador (Mitchell Whitmore) para definir cómo será su preparación. “No sé si pueda ir a Colombia y hacer un trabajo especial, sobre todo ahora que todos se marchan de Estados Unidos a otros países para entrenar. Esos temas los tengo que concretar pronto para saber la ruta que vamos a seguir antes de Pekín”.

Laura está concentrada en Salt Lake City desde el pasado mes de julio tras no alcanzar la clasificación con Colombia al Mundial de carreras en Ibagué.

“Todo el año me preparé para buscar un cupo con la Selección y no se dio. Así que de inmediato viajé para buscar otro sueño, por eso en la competencia del domingo saqué a flote ese empuje y determinación que tenemos los colombianos para lograr el cupo, porque pienso que las ganas que uno le pone a todo es lo que hace la diferencia con los deportistas de otros países que son muy técnicos, pero nosotros con esas ganas y empuje nivelamos las cosas para alcanzar las metas”, señaló.

La patinadora nacida en El Carmen de Viboral hace 31 años, y quien continuará en territorio canadiense donde participará en otras competencias este fin de semana, es por el momento la única nacional con tiquete a Olímpicos. Germán Tirado está en lista de espera por si se da la salida de algún patinador de los clasificados