Leidy, con mentalidad de hierro

“Recuerdo ese día como si fuera hoy. Nos pusieron a levantar palitos y hacer ejercicios de flexibilidad. Salimos normal del escenario, pero cuando llegó la noche, el cansancio en piernas y brazos era tremendo. A la jornada siguiente retornamos y el dolor en el cuerpo fue peor. Ya al tercer día, después del esfuerzo al que no estábamos enseñadas, nos enfermamos. Dije que jamás volvería a pisar ese lugar, pero Leidy, en medio de la fiebre, me daba moral: ‘tranquila que esto es pasajero’. Desde el comienzo mostró de qué estaba hecha; a la semana siguiente retornamos y ahí nos quedamos”.

Benicia es la abuela de Leidy, pero esta la considera su mamá. Fue quien la crió y, además, cuida a su hijo Alan Matías, quien el 19 de octubre cumplirá ochos años.

“Siempre le digo que mantenga la humildad, que continúe con ese compromiso y que tenga a Dios por delante porque de la mano de Él todo es posible”, manifiesta la mujer de 65 años.

Jaiber Manjarrés, entrenador de la Liga de Pesas del Valle del Cauca, expresa que Solís es una persona calmada y tranquila, virtudes que le permiten escuchar consejos.

“Hace dos meses vino a visitarnos aquí a Cali, donde está ubicado el gimnasio de pesas de la Federación. Le expresé: ‘vea, si usted no es la mujer más fuerte del mundo, no sale del top-3’. De inmediato se sonrojó. Y repliqué: se tiene que cuidar en su entrenamiento, por su edad –29 años– está ante una de las últimas oportunidades de ganar medalla olímpica, pero no de plata ni bronce, sino de oro, por eso no se puede desperdiciar. Con respeto me contestaba, ‘sí señor’. En realidad es muy respetuosa. Jamás, en los años que llevo en las pesas, vi a una deportista con las condiciones de ella”.

De la mano de Dios, como siempre le ha inculcado su abuela, Leidy sigue firme en su camino deportivo. Las lesiones la han limitado, pero no detenido en sus metas. En Tokio-2020, esta mujer ejemplar, espera confirmar su condición de bicampeona mundial .