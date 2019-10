Luis Francisco Sanclemente se impulsa con el alma

El colombiano Luis Francisco Sanclemente continúa con su cronograma de competencias preparatorias para los Paralímpicos de Tokio-2020.

Una victoria en la Maratón de México, en el actual ciclo, es el resultado más importante que ha alcanzado el deportista en el segundo semestre del año y ahora se alista para una nueva cita, esta vez en Nueva York, el próximo 3 de noviembre.

EL COLOMBIANO habló con el atleta que está clasificado a Tokio y que también ha participado en las maratones de Seúl, Berlín y Chicago.

¿Qué piensa de estar clasificado con un año de anticipación a los Paralímpicos?

“Por fortuna en junio logré la marca mínima para Tokio, el Comité Paralímpico Internacional exigía 1:35 y yo hice 1:26,27, más de 8 minutos por debajo. Entonces eso me ubicó quinto en el mundo y conseguí la clasificación. Estoy feliz, porque eso me permite prepararme bien para los Juegos con la ilusión de tener un gran desempeño”.

¿Cómo ha preparado el calendario de entrenamiento?

“Diseñamos, con mi entrenador, un recorrido con participaciones en las principales maratones a nivel mundial. La idea es explorar diversos terrenos, altimetrías, climas y condiciones, pues quiero llegar lo mejor preparado posible a los Paralímpicos”.

¿Por qué se ha enfocado en la maratón y no en pruebas más cortas?

“Es la distancia en la que me formé como atleta y en la que mejor rendimiento he tenido, por eso dejé de lado las pruebas de corta distancia de 1.500 y 5.000 m. No fui a Parapanamericanos de Lima porque no había prueba de maratón, entonces mejor me concentré más en las maratones más grandes en el mundo. Mi fortaleza es la resistencia, entonces soy de los que remata las competencias a falta de 2 kilómetros, ahí empiezo el remate de la carrera, he desarrollado esa capacidad”.

¿Qué aspectos está mejorando y en qué espera fortalecerse para Tokio?

“Definimos enfatizar en el trabajo de fuerza, potencia, recuperación muscular, mucho ciclismo y atletismo, porque aunque parecen lo mismo son muy diferentes. Es importante aclarar que cada deporte se disputa en silla de ruedas diferente y la idea es llegar amoldado en cada una, para tener un buen rendimiento”.

¿Cuánto tiempo diario está dedicando a la preparación?

“Son casi 6 horas diarias de entrenamiento con trabajos de fondo, técnica, explosividad, con recorridos en la calle, por las carreteras y también con algunas sesiones en gimnasio”.

¿Cuál puede ser la clave para buscar una medalla?

“Tengo la mejor marca de Suramérica (1:26,27), pero esas cifras son relativas, porque en la prueba de maratón se depende de muchas cosas: la estrategia, la temporada, la altimetría, el clima, muchos factores, hasta de la suerte porque un pinchazo o falla mecánica nos puede dejar por fuera. Espero estar en el top 5 y de ahí en adelante lo que pueda suceder, ya que son hora y media que vamos a estar empujando una silla de ruedas”.

Es de los pocos atletas que tiene patrocinadores, ¿cómo lo logró?

“Encontrar apoyos es muy difícil, son muchos los deportistas que tienen que tocar puertas, buscar y muchas veces las cosas no se dan, pero afortunadamente yo he llegado a la puerta de grandes empresas que me apoyan. Eso me ha permitido ser bendecido gracias a los aportes de Grupo Argos, BBVA, que unido al respaldo de mi familia son vitales para alcanzar mis metas y poderme preparar siempre bien”.

¿Cuáles son sus principales fortalezas deportivas?

“Soy muy resistente no solo con los brazos y en el tema deportivo, sino en todo lo que ha sido mi vida. Siempre me levanto, no me rindo, trato de aprender de cada tropezón, y por eso corro la distancia de maratón, esta se asocia mucho con lo que es la vida: una carrera larga, de resistencia, donde enfrentamos curvas, ascensos, descensos, altibajos. Hay que sortear no solo lo que pasa dentro de ti, tu mente, lo que piensas, lo que sientes, sino rivales, clima y recorridos, apoyados en esa fuerza interior y esa es la que me ayuda en todas las cosas de mi vida”.

Luis Francisco trabaja duro para darle gloria a Colombia y para que su vida sea inspiración de otros deportistas, y en especial de su hija Yuli Alejandra.