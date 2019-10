Alejandro González vuelve a equipo de Copa Davis; excluido Nicolás Mejía

Hace tan solo una semana, Nicolás Mejía compartía en su cuenta de Instagram un sentimiento que solo quienes han hecho parte de una Selección Colombia de tenis lo pueden describir. Y el paisa Alejandro González continuaba su recorrido en la gira tenística por canchas de Suramérica.

“Se viene lo mejor con este equipo! Copa Davis”, comentó Mejía al hablar de la Copa Davis.

González, por su parte, veía todo desde la barrera, al aceptar su exclusión del equipo en el que venía actuando en los últimos años.

Sin embargo, todo cambio en un abrir y cerrar de ojos.

Nicolás Mejía, jugador de 19 años y 424 en el ranquin de la ATP, confirmó este domingo, mediante un comunicado, que no hará parte del seleccionado nacional en la final del certamen mundial que tendrá lugar en Madrid (18 al 24 de noviembre) porque, como asegura, los jugadores más experimentados del elenco, por votación, decidieron dejarlo al margen e incluir al antioqueño González, de 30 de edad y actualmente en la casilla 482 del ranquin.

Gonzo, por su parte, en reciente entrevista con EL COLOMBIANO se había mostrado sorprendido con la determinación de no tenerlo en cuenta.

“Fue sorpresivo, la verdad. Anhelaba estar ahí en las finales, en medio de un gran ambiente. Fueron muchas confrontaciones en las que luchamos entre todos. Hacíamos parte de un proceso, siempre con ese objetivo trazado y ahora que por fin las finales son una realidad, deseaba estar ahí con el equipo”.

Le puede interesar: González, sorprendido por no estar en la fase final de Davis

Recientemente, el capitán Pablo González, con respaldo unánime de la Comisión Técnica Nacional y del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Tenis, anunció los siguientes nombres para afrontar el venidero desafío. En la lista aparecieron Daniel Galán, Santiago Giraldo, los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, así como Mejía.

Este es el comunicado de Nicolás Mejía, publicado por Matchtenis.com, que le manejan la prensa al deportista.

“Hola, familia del tenis colombiano. ¡Un saludo muy especial!

Les quiero comentar que ayer sábado, en horas de la tarde, tuve una conversación con Pablo González, capitán del equipo colombiano de Copa Davis, quien me comunicó que el cuerpo técnico y los jugadores tomaron la decisión final de que no seré parte de la nómina que viajará a Madrid para disputar la fase final del Grupo Mundial de Copa Davis, el próximo mes de noviembre, tal como estaba previsto en la convocatoria.

En mi lugar va a estar Alejandro González, a quien le deseo el mejor de los éxitos, al igual que al resto de los seleccionados.

Sin embargo, considero que esta situación es una falta de respeto por parte de Pablo González, el resto de jugadores seleccionados y también de la Federacion Colombiana de Tenis, para conmigo, mi equipo de trabajo y mis patrocinadores.

Después de analizar las razones otorgadas por los jugadores citados y el cuerpo técnico, no las considero fundadas, ni las comparto y no estoy de acuerdo con que éstas decisiones hayan sido motivadas por presiones de jugadores al cuerpo técnico; independientemente de lo anterior, como orgulloso colombiano que soy, espero que dejen el nombre de Colombia en alto.

Por último, les quiero comunicar que he tomado la decisión de no representar más a Colombia en Copa Davis ni eventos del ciclo olímpico mientras Pablo González esté al frente de la dirección del tenis en Colombia, y hasta tanto haya una clara independencia entre el seleccionador y los jugadores.

Debo confesar que esta es una situación muy triste para mí, que siempre he defendido con el alma los colores de mi país en Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos.

Lo que más duele es oír las razones expuestas por el capitán y el cuerpo técnico. El perjuicio es peor y la falta de coordinación se hace más evidente, pues ya había una convocatoria oficial enviada a todos los medios de comunicación del país, así como a la ITF. Realmente esto no es serio y es una muestra de la forma como se desarrolla el deporte en Colombia. Reitero que no estoy de acuerdo y que no prestaré mi nombre ni mi dignidad para que se repitan este tipo de situaciones.

Finalmente, les quiero agradecer a mis patrocinadores Colsanitas, Coexito, Babolat, Nike, Comité Olímpico Colombiano e IMG por todo el apoyo brindado. Seguiré enfocado en mi proceso. A todos muchas gracias, y hasta pronto”.