Niños antioqueños buscan recursos para viajar a competir en Panamá

Juan Diego Pedroza Babilonia y Yéiner Doria son hermanos, viven en la vereda San Isidro de La Tablaza, jurisdicción de La Estrella, en una casa que todavía está en obra negra, junto a sus padres Yesenia y Juan Carlos , y seis hermanos, no todos de sangre.

En el deporte encontraron un bálsamo para ese tipo de situaciones, un canalizador para descargar sentimientos de rencor y odios, y cambiarlos por disciplina, amor, tenacidad y ganas de salir adelante.

Yéiner y sus hermanos hallaron en el taekwondo esa disciplina que los disipa de las dificultades que puedan tener día a día. Además, resultaron ser muy talentosos para este arte marcial. “Lo que más me gusta es que me ha dado mucha disciplina y me vuelve muy fuerte”, dice Juan Diego, de 10 años de edad. Mientras que Yéiner agrega que lo disfruta, además de lo mencionado por su hermano, porque le enseña “patadas y valores”.

Para los entrenamientos bajan puntualmente, desde la vereda donde viven, a tomar sus clases con un ángel que se les apareció en el camino, el sensei (maestro) Yéferson Monsalve Ramírez. Es tanta su pasión por este deporte que, en dos años, solo han faltado a 4 clases.

Les toma más o menos 15 minutos hacer el recorrido, a pie desde su casa hasta el coliseo. Y, llueva, truene o relampaguee, siempre están presentes.

Son ganadores

A su corta edad ajustan 10 tornes y en 9 de ellos han logrado medallas de oro, solo en uno se llevaron la plata.

Vienen de ser campeones en México, durante el mes de octubre del año pasado en un campeonato internacional, y también en el Festival de Festivales de Medellín. Sin embargo, en este país el talento no basta para sobresalir, y su sueño de seguir creciendo en este deporte se está viendo frustrado por la falta de recursos.

“Son niños muy humildes, educados, los papás del club los quieren mucho, tratan de apoyarlos y desde la primera vez que empezaron a practicar yo le dije a la mamá que tenían mucho talento y que iba a estar pendiente en la medida que pudiera”, dice el maestro Yéferson, un joven de gran corazón, de 28 años de edad, quien cuenta que para que participen en los distintos torneo en Medellín saca de su bolsillo para darles los pasajes y ayudarles con otros gastos. “Les pago los torneos y a veces le digo a la mamá que los llevo a cine o a otros lugares para que se distraigan”.

“Se mantienen muy encerrados y no tienen la oportunidad de salir mucho. Son esa clase de niños a los que les dices algo y lo hacen siempre de manera obediente, no reniegan. Incluso, en la casa se encargan de cuidar unos paticos y unas gallinas que tienen, y ayudarle al papá a construir”.