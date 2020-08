El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, aseguró que la ausencia de Rafael Nadal y Roger Federer en el Abierto de Estados Unidos de este año no resta valor al torneo, en una entrevista con el diario The New York Times en la que destacó que intentará superar las marcas de ambos tenistas.

El serbio subrayó que la ausencia de sus dos máximos rivales y de otros ocho tenistas del top 100 no resta importancia a la competición porque, según él, “una gran mayoría” de los mejores jugadores sí estarán....