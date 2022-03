Confiesa que no sabía patinar, allí le enseñaron y hoy en día es una de las más activas en las rutas que programan en semana e, inclusive, practica la modalidad del descenso por Las Palmas, la autopista Medellín-Bogotá y La Catedral con sus compañeros.

Antes de iniciar su camino en el flag football, Alejandra Valencia pasó por gran cantidad de disciplinas y en el momento que no estaba practicando ninguna, y sintió que debía “encarretarse” con una actividad, llegó esta, que como menciona ella, “le cambió la vida”.

Cuando Camilo Botero Gutiérrez tenía 13 años era fan de las artes marciales y desde que vio la película Distrito 13 se empeñó en practicar parkour (salto de obstáculos al aire libre), elevar al máximo su destreza y hacer acrobacias que lo transportaran lejos.

Las condiciones económicas de su hogar lo llevaron a vivir en varios sectores de Medellín, donde exploró sus primeros movimientos (Cerro El Volador, alrededores del Atanasio Girardort y Carlos E. Restrepo). Luego se trasladó a Sabaneta, lugar en el que su pasión y amor por esta disciplina llegó al máximo.

Con más gente practicando este deporte, Camilo comenzó a dedicarle más tiempo a los saltos y se concentró en pulir sus desplazamientos. Así alcanzó el nivel para destacarse en Antioquia y luego en todo el país.

Se define como un tipo “echao pa’lante”, de esos que siempre están dispuestos a probar, ensayar y explorar. Por eso nada le ha quedado grande y así como a los 7 años se atrevió a trovar, sigue explorando otras facetas como la música y la poesía.

Ha compuesto más de 100 canciones inspiradas en sus vivencia y en lo que le genera el parkour.

En diciembre pasado logró, en el Campeonato Nacional disputado en Armenia, Quindío, el cupo para el Mundial que se disputará en Francia, del 27 al 29 de mayo. Por eso, además de entrenar y prepararse, Camilo debe sacar tiempo para buscar el dinero del viaje.

Son 9 millones de pesos los que necesita para estar en la competencia. A veces hace exhibiciones en los semáforos, buscando los recursos, debido a que no tiene un patrocinador o un trabajo estable.

A pesar de todo, no abandona a sus alumnos ni los espacios que tiene para los chicos de su barrio (La Aurora), donde creó una escuela de iniciación con jóvenes que aman la adrenalina, acrobacia y con los cuales se identifica totalmente. Es entrenador deportivo graduado del Sena, pero reconoce que con tantas horas de práctica no ha podido encontrar un empleo, de ahí que aún no haya reunido el dinero para el Mundial y sigue tocando puertas, buscando manos amigas que le ayuden para representar al país en Montpellier, Francia.

En sus redes sociales comparte todo lo que hace, videos de entrenamientos, su música. Lo encuentran Instagram.com/mailorap donde recibe aportes.