Llama olímpica ya no arderá

La historia, sin embargo, contará que el aplazamiento de las justas de Tokio hasta 2021 fue consecuencia de una voz, que en tiempos en los que todos los poderes del movimiento olímpico parecieron alinearse en un mismo mensaje: disputarlos sí o sí y, al menos, dilatar la decisión el mayor tiempo posible, pregonó que cualquier decisión que no fuera la postergación inmediata sería atentar contra la salud de más de 11.000 deportistas.

Sucedió finalmente. Los Juegos Olímpicos no se realizarán este año, para fascinación de historiadores y académicos, para alivio de atletas y para preocupación de políticos y dirigentes.

Si lo logra, nadie podrá debatirle el honor de que hicieron los mejores Juegos de la historia, Por lo pronto, muchas son las sabias reflexiones, como la del español Fernando Alarza , cuarto en el pasado Mundial de triatlón, tercero en el de 2016 y subcampeón de Europa en 2018, quien manifestó a EFE que “los Juegos son una gran fiesta de todo el planeta; y el planeta ahora no está para fiestas”.

Berlín-1916, Tokio y Helsinki en 1940 y Londres-1944 no se llevaron a cabo pues coincidieron con las dos guerras mundiales.

La pregunta que circula en todo el mundo es ¿por qué demoraron tanto lo inevitable? Pues todo tiene su explicación, aunque algunas personas que, según reportan las agencias noticiosas, han señalado que por miedo. Los presidentes no se quieren oponer a Thomas Bach (presidente del COI -foto-), por su estatuto personal, como miembros del COI o porque podrían ser futuros miembros, advierte la agencia AFP.

Ciro Solano, jefe de misión de Colombia para este evento, señala que “el COI tendrá que solicitarle a cada federación que analice sus eventos y lleguen a un consenso para que un torneo no interfiera con otro”. En el país, por ejemplo, se deben reagendar dos eventos multideportivos internacionales en 2021: los Juegos Panamericanos Junior en Cali (que se cruzarían con Copa América en junio), y los Bolivarianos de Valledupar (noviembre). “Se hará una reprogramación de acuerdo a su importancia, pero lo único cierto es que los Olímpicos prevalecen como máximo certamen en el mundo”.

Con la reprogramación de las justas, que posiblemente se realizarán en las mismas fechas establecidas para este año (24 de julio al 9 de agosto), todo el calendario deportivo, que está suspendido, deberá ajustarse de modo que se puedan realizar los torneos preolímpicos para lograr la clasificación de casi el 55% de atletas que aún no tienen su cupo asegurado, así como para que el resto de competencias (Copa América y Eurocopa) no se crucen con la Olimpiada.

Los organizadores habían estimado que el costo total de la organización de los Juegos debía elevarse a más de un billón de yenes (unos 12,360 millones de dólares). Según datos del diario The Economist de Londres, mantener y reparar instalaciones, así como preparar de nuevo las justas puede requerir unos 4.000 millones de dólares más. “Tokio esperaba beneficios como la creación de negocios alrededor del evento, la promoción de pequeñas y medianas empresas y la expansión de la industria tecnológica. Al postergar las justas habría una pérdida de unos 3.000 millones de dólares”. Sin embargo, el rotativo manifiesta que la disminución del turismo, y que la gente en cuarentena no gaste lo habitual son pérdidas incalculables. Mientras que en cuestión de televisión, Discovery compró los derechos y todo tipo de plataformas digitales de las citas de PyeongChang de 2018, Tokio-2020, Pekín- 2022 y París-2024 por 1.300 millones de euros (1.400 millones de dólares), son cifras que el COI respetaría.

Para muchos deportistas, por sus edades, lesiones o rivalidad, Tokio-2020 marcaría el final en Olímpicos así como de sus carreras. Así lo expresó Caterine Ibargüen, vigente campeona olímpica de salto triple. ¿Qué pasará ahora con ella debido al anuncio del Comité Olímpico Internacional y del Gobierno de Japón de correr los Juegos para 2021? Para ese entonces Caterine tendría 37 años. Hay otros que podrían verse afectados por el cambio. Por mencionar algunos: la luchadora Jackeline Rentería (tiene 34 años), el bicicrosista Carlos Oquendo (32), el ciclista español Alejandro Valverde (39), el tenista suizo Roger Federer (38). “Para ellos puede ser una emoción doble porque con esta situación no se están entrenando como se debe. Si hubiera Juegos este año ellos sí van, pero corren el riesgo de lesionarse porque no tienen la suficiente preparación. Ellos son disciplinados, si esperaron cuatro años pues lo hacen otro más por todo lo que significa este certamen. No es fatal esta decisión, al contrario, es un alivio”, dijo Adriana García, sicóloga de Indeportes.