Pesistas piden apoyo para demostrar su inocencia tras suspensión por dopaje

En un video de no más de dos minutos, la deportista vallecaucana se dirige a la población de Tuluá, su lugar de origen, y al país, para buscar ayuda en su proceso de defensa tras dar positivo en un control antidopaje el 25 de febrero.

El objetivo en este proceso, señala el presidente de la entidad, es poder demostrar que la sustancia llegó a los deportistas de manera accidental, tal y como ocurrió con el tenista Robert Farah, que al igual que los pesistas fue suspendido provisionalmente por la Federación Internacional de Tenis (ITF), por la aparición de boldenona (esteroide) en su cuerpo y fue absuelto en menos de un mes.

La premura en este proceso también se debe a que, al presentarse tres sanciones al mismo tiempo, la Federación Colombiana de esta disciplina corre el riesgo de ser suspendida por cuatro años, lo que dejaría al país sin la posibilidad de tener representantes en los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, la entidad tendría que pagar un millón de dólares de multa a la Federación Internacional de Halterofilia.

“Lo más delicado es no poder asisir a los Juegos. Los tres suspendidos hacían parte de la Selección Colombia junto a otros cuatro compañeros, quienes tienen proyectado sumar entre 3 y 4 medallas”, explica Peña.

Pese a que existe el antecedente con final feliz de Farah, en el país hay otros casos de procesos que llevan más de un año sin resolverse.

Es el caso del pistero antioqueño Fabián Puerta, suspendido en agosto de 2018 por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por un resultado adverso por la misma sustancia y que, 19 meses después, aún espera el fallo del organismo.

Lo mismo ocurrió con el exciclista vallecaucano Járlinson Pantano, quien tras dar positivo por EPO (sustancia que aumenta la cantidad de glóbulos rojos y por consiguiente la resistencia y rendimiento) en abril de 2019, inició su defensa ante la UCI, pero decidió terminar su carrera deportiva dos meses después, “porque cuesta mucho dinero defenderse”.

“No pienso gastar el patrimonio de mi familia para que me absuelvan en dos o tres años y ya no me vuelvan a recibir en mi equipo”, afirmó en su momento el corredor.