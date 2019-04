Títulos ganados por los paisas en Tunja no son de Antioquia

Amílcar Puentes, quien acaba de dejar su puesto de presidente de la Liga de Boxeo de Antioquia en manos de su vice, Manuel Toscano, tratando de apaciguar los caldeados ánimos de los más importantes peleadores antioqueños, le tiró la pelota a Indeportes por la falta de recursos para que el departamento tuviera representatividad en el Nacional Élite que acaba de terminar en Tunja con dominio del Valle del Cauca.

Lo cierto del cuento es que, Antioquia sí contó con presencia de peleadores en el torneo que era selectivo para Juegos Nacionales y de preparación para el clasificatorio de Panamericanos a cumplirse, esta semana en Managua.

No obstante, y pese a que tres de ellos conquistaron los títulos del certamen (Yuberjen Martínez, Jorge Luis Vivas y Dayana Cordero), ninguno lo hizo por Antioquia. Los dos primeros, supuestamente para un híbrido que se inventó la Federación Colombiana de Boxeo, apoyándolos, con el fin de que participaran. Y Cordero, para la Liga de Boyacá, en la que no solo ella ha recalado, sino varios más, entre ellos el peso pesado Cristian Salgado, quien también aportó para que ese departamento, sin tradición alguna en el pugilismo, alcanzara el subtítulo del torneo con 4 oros, 6 platas y 3 bronces. El tercer lugar fue para Bogotá.

Valle alzó la corona con 6 oros y un bronce. La boxeadora más técnica fue la vallecaucana Dayssi Murillo.

“Es muy triste que en un abrir y cerrar de ojos, se derrumbe todo”, manifiesta Dayana, a la sazón campeona mundial interina del peso gallo en la rama profesional y quien, en Tunja celebró su segunda participación en el boxeo amateur tras haberse coronado, en 2018, campeona en Cartago. En ambas con el título no para su lugar de origen sino para Boyacá.

“Hasta el año pasado, Antioquia era el mejor del boxeo en Colombia. Ahora ni siquiera hubo representación oficial, ya no registra”, agrega la pugilista que obtuvo el título de la división 60 kilogramos (es decir 5 kilos más arriba de su peso original en el que ha hecho su carrera).

“En lo personal me siento muy bien, no tuve contratiempos en el evento, gané las tres peleas. Sin embargo, queda el sinsabor de que los otros antioqueños que participaron no hayan tenido la camiseta del departamento y todo por culpa de unos dirigentes que han enterrado el deporte”, señala.

¿Qué sigue para este grupo de deportistas?... Desde ayer están concentrados en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, de donde se desplazarán mañana rumbo a Nicaragua para intervenir en el torneo pre-Panamericanos.

“Hemos tenido una gran preparación, gracias al apoyo, en mi caso, de Indeportes Boyacá, y de mis otros compañeros, merced al respaldo que les brindó la Federación. Una lástima que todo tenga que ser así, pero quizá sea la fórmula para que al boxeo de Antioquia llegue otra gente que piense en los deportistas y tenga capacidad para sacar adelante esta bonita disciplina”, apuntó .