El español Rafael Nadal, que este miércoles consiguió en el Masters 1.000 de París su victoria número 1.000 como profesional, destacó que nunca ha perdido la ilusión, incluso en los momentos más complicados por las lesiones.

“La clave es jugar muy bien durante mucho tiempo. No hay otra opción que jugar bien durante muchos años para sumar tantas victorias. En mi caso personal, me he enfrentado a momentos difíciles, con lesiones largas y complicadas. Pero siempre he mantenido la ilusión y la pasión...