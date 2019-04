Roberto apunta a un nuevo festejo

Para Roberto Hernández, Colombia es sinónimo de éxito. Aquí ha logrado los triunfos más significativos en sus 17 años de actividad en el tiro con arco.

En 2013 ocupó el tercer lugar en el compuesto en los Juegos Mundiales -el equivalente a los Olímpicos para esta modalidad- que se realizaron en Cali y hace un año, en Barranquilla, ganó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un logró que le hacía falta en su palmarés.

“Había ganado el Panamericano, medallas en mundiales y Copas del Mundo, pero no tenía en Centroamericanos y del Caribe y era algo que anhelaba mucho. Además de eso, fue muy especial para mí porque mis padres vinieron a verme y pude celebrarlo con ellos”, cuenta el arquero salvadoreño que por estos días compite en la primera parada de la Copa Mundo que se realiza en Medellín.

La capital de Antioquia también le da suerte. En las cuatro ediciones de la Copa Mundo que se han disputado en la ciudad, Roberto ha tenido buenos réditos.

En las paradas de 2013 y 2014 fue quinto, en 2015 escaló al tercer lugar y en 2016 fue octavo, por eso la de este año supone un reto mayor para el arquero que quiere figurar de nuevo en el podio.

“Disparar en este campo, por lo menos a mí, se me hace bastante bueno. Me siento muy bien, creo que hay opciones de lograr un buen resultado, siempre estar entre los 10 es excelente en una Copa del Mundo, pero la idea es ir más allá”, señala el deportista, que en este evento también hace las veces de entrenador.

“En 2015 me ofrecieron serlo en otros países, me llamaron de México y Costa Rica. Pero pensé que primero debía generar arqueros en mí país y pedí ser entrenador. Al comienzo trabajé ad honorem -sin salario- hasta diciembre de 2017, que me contrataron”, cuenta.

En Medellín está con uno de sus pupilos, a quien, como compañero y alumno trata de acompañarlo para que tenga un gran desempeño.

Reencuentros

Medellín y Colombia, además de ser sede de sus éxitos, también es el país donde Roberto ha cultivado grandes amistades, como la que tiene con Daniel Muñoz, al que se ha enfrentado en cientos de competencias.

“Es mi amigo entrañable más allá de la competencia, pero los dos sabemos que cuando estamos en la línea de tiro es a otro precio”, asegura el salvadoreño.

En la Copa Mundo, en la que la delegación centroamericana también adelanta su preparación a los Juegos Panamericanos de Lima, Roberto y sus compañeros de equipo tendrán tiempo para ese tipo de reencuentros, porque como él señala, el deporte es la excusa para crear vínculos para toda la vida.

“Aquí me veo con muy buenos amigos, especialmente los locales. Tenemos claro que somos rivales, que estamos en competencia, aunque aquí todos nos sentimos como

en casa”.