Rugieron en Barrio Colombia

Para pilotos y aficionados el lugar es lo de menos, sea calle o autódromo. Lo que realmente les interesa es que haya competencia y que se baje la bandera a cuadros.

Y así quedó registrado el pasado fin de semana con el regreso a Medellín de las pruebas en las vías públicas, autorizadas, eso sí, por las autoridades tanto del Municipio como de la Federación Colombiana de Deportes a motor, Fedemotos.

“Nos da miedo, porque la calle pelada no es el escenario apropiado, pero es un riesgo que a todos nos gusta correr”, cuenta Harold Steven Cano, uno de los 200 participantes que intervinieron en la prueba del fin de semana por el Barrio Colombia.

“Los amantes de la velocidad, solo esperamos que nos programen competencias y ahí estamos. No importa donde”, agrega este conductor, quien fue uno de los que más gozó con el desarrollo de la prueba.

Cano, de 28 años de edad y quien lleva cinco participando en válidas de motociclismo, tiene claro que esta es una de las oportunidades que tienen los deportistas para quemar adrenalina y mostrarse ante los espectadores.

“Desde pequeño me ha gustado la velocidad, en principio fue en bicicleta, por la falta de recursos para comprar una moto, pero cuando la tuve, no dudé en vincularme a las programaciones de la Liga Antioqueña”.

El evento tuvo la organización justamente de la rectora paisa que, dio un balance satisfactorio sin ningún accidente que lamentar, pues se brindó la seguridad tanto para los competidores como para quienes se apostaron a lado y lado del trazado.

“En Antioquia están los mejores motociclistas y aunque todavía no tengo la suficiente experiencia para decir que voy a pelear los primeros lugares, sí doy pelea. En esta oportunidad terminé en el puesto 15 en la categoría 115 c.c. y me siento feliz, porque incluso me caí y aún así pude continuar toda la carrera”.

Lo que más impresionó en esta ocasión fue la gran acogida a esta segunda edición del circuito callejero, que llevó mucho público durante todo el día.

“Las motos generan mucha emoción en el público que siente como si estuviera corriendo. Es un deporte que tiene mucha afición, pero lamentablemente no cuenta con mucho apoyo”, apunta Cano.

Los ganadores por Antioquia fueron: Víctor Puerta, en 115 c.c.máster; Sebastián Roldán, en pit bike; Cristian Camilo Vásquez, campeón en DT original, tercero en supermotard así como en pit bike y Sebastián Herrera, ganador en 400 tiempos stock y 3° en 400 tiempos open .