Santiago Giraldo: “Somos referente latinoamericano”

S antiago Giraldo está saboreando el momento. Con gafas oscuras, sin camisa, relajado y sonriente, disfrutó de los tres días de entrenamiento que tuvo bajo el sol veraniego neoyorquino para preparar su debut en el cuadro principal del US Open, hoy, ante el kasajo Alexander Búblik .

“Los torneos del Grand Slam hacen la diferencia. El US Open es el último del año, la gente está muy rodada (con ritmo acumulado de competencia) y, por lo tanto, en muy buen nivel”, evaluó y se mostró confiado de las posibilidades que tiene en el torneo.

“Con Felipe nos conocemos hace mucho tiempo; estamos otra vez recuperando nivel, mi físico. Creo que de a poco, a mi ritmo, estamos consiguiendo lo que quiero”, sostuvo el pereirano, quien no ocultó su alegría por volver a estar en el Abierto estadounidense rodeado de la crema y nata del tenis mundial.

Santiago, uno de los que el proyecto de Colsanitas arropó desde niño, aprovechó su renovado idilio con la raqueta para enaltecer el legado de él y sus compañeros que, en cierto punto, no ha sido valorado en toda su dimensión en el país.

“Tenemos que sentirmos orgullosos de nuestro tenis. Ha sido un trabajo de 20 años. Colombia no existía realmente en el tenis, no había cultura, no había nada. Y con Fabiola Zuluaga, Catalina Castaño, Alejandro Falla y nuestro grupo (Sebastián Cabal, Robert Farah y él) se han alcanzado los mejores resultados en la historia”, realzó.

El risaraldense fue enfático en un concepto que puede ser debatible para muchos pero que él defiende: “El tenis colombiano está en un nivel altísimo. Somos referente latinoamericano y nos respetan muchísimo. Creo que es de admirar todo el trabajo que se ha hecho”.