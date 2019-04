El paisa que desafió la carrera más salvaje del mundo

Sus manos, ya no tan blancas debido al sol que lo golpea cada mañana, pero sí ágiles como apretando los botones de un control de playstation, quedan libres para impedir que los animalitos se enreden mientras los saca a caminar y trotar, para que no tengan contacto con otros perros bulliciosos, y para recoger en una bolsa las “trampas” blanditas que estos dejan en el recorrido.

Lazarus no comprendía cómo un hombre podía avanzar tan poco luego de ir en busca de la inmerecida libertad, e inspirado en aquella vivencia creó la Barkley Marathons, pero con una distancia de 100 millas (unos 160 km), 20 por vuelta (como 32 km), para demostrar que sí era posible encontrar la salida a ese tenebroso lugar.

“Siempre intentamos elegir a la gente que tiene sus propósitos y no a los que quieren impresionar a alguien”, expresó recientemente a un medio estadounidense el creador de la prueba, “Lazarus Lake”, cuyo nombre de pila es Gary Cantrell , y quien con barba espesa y camisa de leñador se asemeja a un Papá Noel.

Sin embargo, pese a su dureza, esas carreras no se comparan con la que acaba de desafiar: la Barkley Marathons 2019, considerada la ultra maratón más difícil, despiadada y salvaje del mundo, la cual, en 34 años de existencia, solo la han podido terminar 15 personas.

“Dicen que es una carrera para sádicos y comprobé que sí. Las temperaturas son bajo cero, el lugar es peligroso, no sabes con qué te puedas encontrar, no hay senderos marcados. Hay culebras, coyotes, osos... No puedes llevar celular, reloj, GPS, solo mapa y brújula”, explica Pino.

“En realidad te sientes vulnerable, lejos de todo. El barbudo dice: “La única forma, si te pierdes y te pasó algo, es que te encuentren los perros por el olor podrido de tu carne. Después de 60 horas sin nadie saber de ti solo te pueden empezar a buscar”, describe Santiago, quien pese a su buena preparación física y mental, se vio obligado a retirarse en la primera vuelta.

“Para completar cada giro tienes 12 horas. Lo terminé en compañía de un japonés en 9:50, y tenía 10 minutos para comenzar, de noche, la siguiente vuelta al lado de él porque este hacía parte de la carrera por segunda vez”.

Pinto relata que comió rápidamente una sopa de espaguetis, papitas de limón, Coca-Cola y un Red Bull, pero al mirar para el campamento del asiático, este ya había partido.

En medio del desespero por alcanzarlo, cogió su morral, pero se dio cuenta de que había dejado el mapa hasta que alcanzó al otro competidor. “Fue un grave error, pues en esta carrera se necesita navegación, y el mapa, cuyas pistas solo están en inglés, es vital para poder seguir adelante, entonces el otro deportista no se puede quedar esperándote si tienes algún percance pues pierde tiempo importante”, relata el antioqueño de 32 años.