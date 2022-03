“Actualmente estoy lejos de vosotros, lejos de mi familia, lejos de mi pueblo, pero mi corazón está con vosotros”, escribió a los ucranianos. “Mi pueblo, cada día tengo miedo por vosotros. Estoy devastada, mis ojos no dejan de llorar, mi corazón sangra sin parar.

El lunes, Svitolina anunció su intención de no jugar al torneo si tenía que enfrentarse contra rivales rusas, y pidió a las organizaciones del tenis (ATP, WTA, ITF) que los tenistas de esta nacionalidad jueguen los torneos como “atletas neutrales” como recomendación del Comité Olímpico Internacional ante el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La ucraniana Elina Svitolina, quien avanzó a la segunda ronda del Abierto de Monterrey-2022 al vencer a la rusa Anastasia Potapova con parciales de 6-2 y 6-1, envió emotivos mensajes en contra de los ataques a su país y aseveró que no culpa a los deportistas rusos de lo que está sucediendo.

Ya el jueves, a pocas horas del inicio de los ataques del ejército ruso en Ucrania, Svitolina tuiteó un mensaje para pedir “ayuda para parar esta guerra”.

Numerosos deportistas de varias disciplinas y de orígenes diferentes han mostrado en los últimos días su solidaridad con Ucrania, al tiempo que las instancias deportivas internacionales han reaccionado anulando o deslocalizando las competiciones previstas en los próximos meses en Rusia, como la final de la Liga de Campeones de fútbol (trasladada a París) y el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 (cancelado).

Hablan los atletas rusos

De otro lado, la mejor tenista rusa, Anastasia Pavlyuchenkova, manifestó en Twitter su “desacuerdo” con la guerra que ha iniciado su país en Ucrania, y su impotencia por no poder oponerse más allá de sus declaraciones.

“Juego al tenis desde que soy una niña. Siempre he representado a Rusia. Es mi casa y mi país. Sin embargo, tengo miedo, como mis amigos y mi familia. Pero no tengo miedo de decir cuál es mi opinión. Estoy en contra de la guerra y de la violencia”, escribió la número 14 en su publicación en la red social.

La jugadora de 30 años también manifiesta su impotencia frente a esta situación: “No soy una política ni una personalidad pública, no tengo ninguna experiencia en esos asuntos. Solamente puedo expresar mi desacuerdo públicamente con estas decisiones y hablar abiertamente”.

Sus declaraciones llegaron antes de que la ATP, la WTA o la ITF, las instituciones que controlan el tenis mundiales, anunciaran eventuales sanciones contra los tenistas rusos y bielorrusos.

El Comité Olímpico Internacional (COI) pidió en un primer momento no autorizar a los deportistas rusos y bielorrusos a participar en eventos salvo si lo hacían sin representar a sus países, antes de recomendar su exclusión de las competiciones deportivas el lunes.

Numerosas federaciones nacionales o internacionales se han manifestado (esquí, biatlón, hockey sobre hielo, rugby, boxeo, natación, etc.) y la jugadora ucraniana Elina Svitolina anunció que no jugaría más contra adversarios rusos o bielorrusos mientras que la ATP, la WTA y la ITF no siguieran la recomendación del COI de “aceptar solamente a los deportistas rusos y bielorrusos como atletas neutrales, sin mostrar símbolos, banderas o himnos de sus países”.

Potapova se mostró “triste” y añadió en un mensaje publicado el martes en su cuenta de Instagram, “incluso si soy ajena a la política, estoy en contra del sufrimiento, las lágrimas y la guerra”.

“En el fondo, nosotros, los deportistas profesionales, nos estamos convirtiendo desgraciadamente en rehenes de la situación actual”, se lamenta.

El mensaje de Pavlyuchenkova, raro entre los deportistas rusos, se hace eco del realizado por su compatriota Andrey Rublev, número 6 del mundo, que abogó por “la paz en el mundo” horas antes de la entrada de tropas rusos en territorio ucraniano.

Otros deportistas rusos, como el ciclista Pavel Sivakov, el futbolista Fedor Smolov y especialmente la estrella del hockey sobre hielo Alex Ovechkin, han expresado su oposición a la guerra iniciada por su país.

“Las ambiciones personales o las razones políticas no pueden justificar la violencia”, escribía también Pavlyuchenkova, antes de concluir: “Poned fin a la violencia, poned fin a la guerra”.