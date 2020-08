Después de su sólida primera ronda en el Campeonato de la PGA, el golfista Tiger Woods reconoció este jueves que jugar un torneo de Grand Slam sin la presencia de aficionados tiene una “energía diferente”.

“No sé cuánto tiempo durará esto. La energía es diferente. No habrá tantas distracciones ahí fuera, tampoco”, describió Woods. “En realidad no hay nadie moviéndose. No se escuchan los ruidos de la multitud”.

El Campeonato de la PGA, primer torneo de Grand Slam que se disputa en más de un año por...