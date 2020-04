Todos por Colombia, plan para reactivar el deporte

Sobre la incertidumbre que existe entre las ligas por el cese de actividades debido a la pandemia, y en el caso de Antioquia, en donde se han presentado despidos de entrenadores y la no renovación de contratos de prestación de servicios, el ministro señala que aunque no es competencia directa de la cartera, buscará la manera de ayudarlas.

“Hay que hacer un gran llamado de atención a la ignorancia que hay sobre la Ley 181 de 1995 en la que, expresamente, dice de quién dependen las ligas y es de los departamentos”, indica.

Agrega que “no me quiero excusar diciendo que no las vamos a apoyar. Trataremos de ayudarles, pero es que le tiran a uno dardos sin siquiera conocer la Ley. ¿Por qué están desamparadas las ligas? Porque los departamentos no les han abierto las puertas. Ojalá estos recursos también se destinen a personas de esas ligas pero no pueden colgar toda la responsabilidad al Ministerio, la Ley es clara”, concluye.