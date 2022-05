El deporte no es una prioridad para los candidatos presidenciales. En eso coinciden los analistas que en diálogo con EL COLOMBIANO le pusieron la lupa a las propuestas de Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, quienes aparecen con la mejor opción para llegar a la presidencia del país.

Los consultados por este medio aseguran que ha sido mínima, por no decir que nula, la difusión que se le ha dado a los planes de gobierno que tienen los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño en cuanto a deporte se refiere.

La única forma de conocer cuáles son sus metas en esta área es ingresar a los portales de cada uno de ellos y buscar en los programas de gobierno, en los cuales le dedican algunos párrafos, con muchos vacíos. En los medios en que promocionan sus campañas no se preocupan por hacer alusión a esta temática.

Petro solo tiene cinco propuestas relacionadas con el tema en cuestión y casi todas con un alto enfoque hacia la cultura. Los otros candidatos presentan alrededor de diez ítems al respecto.

“A los asesores de los candidatos les falta instruirlos sobre qué es lo que en realidad hace falta en el deporte colombiano, para fortalecer el funcionamiento del sistema y hacer un documento de política pública que no lo tenemos en este momento”, expresó el expresidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina.

El dirigente cree que, igualmente, se necesita de un plan de mejoramiento deportivo a mediano y largo plazo, como marco de referencia para el desarrollo a nivel territorial, incluyendo municipios y departamentos.

Por su parte, Julio Roberto Gómez, quien tiene destacada experiencia como dirigente y entre otros cargos se ha desempeñado como presidente de Indeportes Antioquia, asegura que al “respecto no hay mucho que leer, he buscado y no he encontrado grandes contenidos frente al deporte”.

Para Medina, uno de los compromisos que debe tener el próximo presidente de la República es reditar las funciones del Ministerio del Deporte, ajustarlas a las que deberían ser las funciones principales del comité, como un ente regular del deporte y primero responderle al país por la formulación de la política pública para el deporte.

Si bien es claro que los candidatos presidenciales no son especialistas en esta materia, sí urge que se asesoren mejor en pos de que presenten un programa concreto acorde a las necesidades del país