En días recientes, en charla con EL COLOMBIANO, Sergio Luis Henao llamó la atención con sus declaraciones luego de quedarse sin equipo, hecho por el que tomaría una decisión obligada más allá del nivel que exhibe ante la élite del pedalismo mundial.

“Si no consigo algo en Europa, creo que este sería el final de mi carrera”, sostuvo Henao, de 34 años de edad y quien no solo ha demostrado sus habilidades para lograr triunfos de etapas y títulos, también para hacer las veces de héroe con sus líderes, como sucedió con el inglés Chris Froome, a quien supo arropar para que conquistara los tours de Francia en 2016 y 2017.

Pero seguido a esa afirmación, Henao causó más sorpresa cuando le fue preguntado a qué se dedicaría si llegase a quedar en este instante sin empleo.

Su respuesta tardó en llegar. Con voz entrecortada, con risa nerviosa y sin saber qué contestar, pues en sus planes el retiro de la alta no competencia no lo tenía todavía definido, indicó:

“Jumm, no sé. Esa misma pregunta me la hago todas las mañanas desde que se conoció que el equipo no seguía. Es que esto fue tan a quema ropa que me quedo sin palabras. ¡Juepucha, no sé qué hacer!”, dijo, y a los pocos segundos continuó: “Por ahora disfrutaré de mi familia, compartiré con ellos ese tiempo que muchas veces te priva el ciclismo, y pues bueno, ya buscaré qué hacer, pero en este instante no tengo nada que decir sobre algún proyecto”.

Una realidad que genera otros interrogantes: ¿Están preparados los atletas para retirarse antes de tiempo de sus especialidades debido a las circunstancias que se les presenta? ¿A la par con el deporte se deben especializar en otras actividades para tener alternativas laborales cuando llegue al fin de sus carreras? ¿Los preparan para afrontar una situación como tal?