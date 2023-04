De inmediato el jugador griego se tomó la cabeza y dijo: “Oh, mi Dios, me hiciste la misma pregunta el año pasado, te pregunto: ¿consigues ascenso en tu trabajo cada año?, no, verdad, ¿entonces, cada año que trabajas es un fracaso?, ¿sí o no?”

Luego el jugador apuntó: “No es un fracaso, son pasos al éxito. Michael Jordan jugó 15 años y logró seis campeonatos, ¿los nueve perdidos fueron fracasos?, ¿eso es lo que me estás preguntando?, no hay fracaso, en el deporte hay días buenos y días malos, algunos días triunfas y disfrutas otros no. De eso se trata el deporte, no siempre ganas”.