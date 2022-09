El suizo habló sobre su futuro previo a la Laver Cup: “Lo primero es pasar tiempo con mi familia, con mis hijos, con Mirka... Tener una vida normal. No he pensado mucho en lo que voy a hacer luego. Por ejemplo, Borg no volvió a Wimbledon hasta 25 años después de su retirada. Yo no creo que yo sea así, el tenis me ha dado mucho, he estado aquí durante mucho tiempo. Quiero ver a la gente de nuevo, quería hacerle saber a los aficionados que me van a poder ver. Pero aún tengo que pensar qué voy a hacer exactamente”.