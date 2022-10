Las buenas noticias para Colombia no vinieron solo con el triunfo de López, porque la antioqueña Alejandra Usquiano no se quedó atrás y ocupó el tercer lugar para llevarse el bronce.

La arquera colombiana Sara López no se cansa de apuntarle a la gloria y dar en el blanco. Este sábado, una vez más se ratificó como la mejor exponente del tiro con arco en el mundo en la modalidad de arco compuesto, al proclamarse campeona de la Copa Mundo disputada en Tlaxcala (México).

Después de su último lanzamiento, Sara no lo podía creer y su victoria la llevó a las lágrimas, sabía que su gesta no había sido nada fácil tras superar tres cerradas rondas, así que el triunfo fue un desahogo que culminó en un abrazo muy emotivo con su entrenador Ever Mantilla.

“No se trata de que Sara ha sido campeona del mundo siete veces, sino que Colombia lo ha sido. Hemos demostrado un gran nivel, el equipo está más fuerte que nunca y me siento muy tranquila, porque he manejado el viento, el calor y la presión”, dijo emocionada al final de la competencia.

Y es que la campeona del mundo tuvo un rendimiento superlativo con el que incluso hilvanó partidos con rondas casi perfectas, como en la semifinal cuando acertó 9 de los 10 lanzamientos.