Han pasado 50 años desde que Pambelé consiguió el título de campeón mundial, pero el fantasma de la gloria que consiguió esa noche no ha desaparecido de la cabeza de Antonio Cervantes, pues, como le dijo alguna vez a Pablo Arbeláez, de El Colombiano, “a mí la gente me llama Antonio, Negrito, Pambe y Pambelé, pero la que más me gusta es que me digan Campeón”.