Sí, esa recurrente observación del trío de ruteros que ganaron jornadas en el Tour, es parte del pasado para el pedalismo del Viejo Continente. El ciclismo de hoy, allí, es otro, con un cambio que se hace radical ante los ojos de aquellas estrellas que vinieron a competir a Colombia en la época de Lucho Herrera y Fabio Parra. El deporte del pedal de esta época tiene otro lenguaje, otras formas y diferentes maneras, esas que hoy presentan un soberbio espectáculo entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar –con su potencia sostenida en el último minuto de finales en subida, arriba de 10 vatios/kilo-, quienes luchan, palmo a palmo, un colosal Tour de Francia.

En este nuevo ciclismo se habla muy poco de cambios o desarrollos, sino de watts, de la relación peso potencia, de esfuerzos continuados en X o Y número de minutos. Y a esto agréguele un detalle clave: la forma de correr que es muy distinta a la de años idos. Es una lucha por armar la fuga de salida, de controlar a quiénes se “puede” dejar ir en la escapada y a cuáles no. Los promedios en el llano, los descensos y en la montaña, son ahora de no creer en este nuevo ciclismo de lucha por el estatus y el orden jerárquico. Ya no hay tiempo de saludar al colega en medio de la competencia, cuentan los ciclistas, solo hay una cosa por hacer: es enrollar cadena y tratar de sobrevivir en medio del frenesí colectivo.