“Desde el primer lanzamiento siempre tuve presente las recomendaciones que me hicieron los deportistas que llevan más de diez años en esta modalidad, y de mis compañeros: haga saltos sencillos, cumpla con lo que le piden sin extralimitarse, lo primero es estar seguro en cada salto y acostumbrarse a la altura”, recordó el paisa.

Retando no solo a su cuerpo sino a los nervios que le produce estar 17 metros más arriba de sus pruebas de plataforma (ornamentales), y consciente de los riesgos que se corren con una mala caída, Víctor se lanzó en siete ocasiones en busca de los puntajes para clasificar al Mundial.

“Estoy muy feliz porque hice mis tres primeros saltos con una buena calificación, lastimosamente en el último entré con los brazos extendidos hacia arriba porque no me dio el tiempo para bajarlos y por eso me penalizaron. Preferí la seguridad para evitar una lesión”, comentó Ortega desde Estados Unidos.

Ahora, el antioqueño está a la espera de que la Federación Colombiana de Natación le confirme si cuenta con el presupuesto para que pueda asistir a la cita, ya que también clasificaron María Paula Quintero y Miguel García, los caleños que llevan casi una década en este deporte y quienes tienen asegurado su viaje a Japón.