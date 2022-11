Los músculos ya no están fuertes y tonificados, la vista no es como la del águila y los reflejos no son rápidos como los de un felino; llegar a la edad de los 60 años para muchos es sinónimo de descanso, sentarse a leer un libro, ver la televisión o escuchar la radio, pero hay un grupo de personas de la tercera edad que se entrena bajo el sol radiante de la mañana y pone a prueba su estado físico en un particular equipo de sóftbol (softball, en inglés).

El sóftbol es un deporte de equipo, muy parecido al béisbol, su principal diferencia es que la pelota es un poco más grande y se lanza por debajo del hombro. El esfuerzo físico requerido es alto: lanzar la bola, correr y batear pone en movimiento todas las articulaciones del cuerpo.