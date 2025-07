Escucha Tupac, baila salsa y ama la bandeja paisa: la historia de Vincent Cole, la estrella de Paisas

Es carismático, su alegría es contagiosa, en el maderamen derrocha talento y los pequeños que asisten al Iván de Bedout ya corean su nombre. Vincent Cole no solo es el máximo encestador de Paisas, sino también el jugador que se ha robado el corazón de todos por su personalidad y espectaculares cestas. Claro que eso no pasa solo con los seguidores de Paisas, sino que en otras plazas también le han hecho corrillo para pedirle una foto o un autógrafo.

Y es un amor recíproco, pues el norteamericano de 26 años se siente tan a gusto con Paisas y en Medellín que está aprendiendo español, ya que quiere poder comunicarse mejor con los aficionados de la ciudad que lo tiene enamorado. Hablamos con el jugador nacido en Charleston, Carolina del Sur, que se ha convertido en el más buscado por la afición y el más efectivo de Paisas en la Liga.

¿Qué piensa del nivel del baloncesto en esta liga colombiana?

“Es difícil, la verdad. Los chicos aquí trabajan duro. Se nota que todos son muy serios, están en sintonía y quieren ganar. Es genial jugar en una liga como esta, en donde la competencia siempre aumenta”.

¿Cómo recibe el cariño de la gente que se emociona con sus cestas?

“Me encanta, siento que hay diversión y eso me gusta. Claro que esto yo no podría haberlo hecho sin mi equipo. Me ayudan y puedo perfectamente encestar. El trabajo en equipo hace ver las cosas fáciles”.

Siempre celebra bailando. ¿Es su costumbre...?

“Siempre. Siempre. Así crecí, simplemente jugando baloncesto, divirtiéndome. O sea, trabajo muy duro cuando nadie lo ve, así que cuando la gente tiene la oportunidad de verlo, quiero darles un espectáculo”.

¿Es cierto que está aprendiendo español?

“Un poquito. Más o menos. Mi español es muy malo”.

¿Cómo está aprendiendo?

“Con un profesor personal y también con mis compañeros. Intentamos hablar solo en español. He estado viendo algunos programas de televisión en español, tratando de sumergirme en la cultura. Así que camino con mis compañeros colombianos todo el tiempo, y estoy aprendiendo y sumergiéndome en la cultura”.

¿Está disfrutando de la ciudad?

“Por supuesto que sí. La estoy disfrutando. Es muy bonita. La gente es agradable. La cultura, me encanta. La comida es deliciosa. Me encanta. La disfruto mucho”.

¿Qué opina del apoyo de la gente?

“Cualquiera se sentiría genial. Ver a la gente venir a vernos, a altas horas de la noche todos los días, es increíble y lo agradecemos mucho. Gracias a la afición, porque no podríamos haberlo hecho sin ellos”.

Sabemos que le encanta la música. Cuando entrena, ¿escucha música? ¿Qué tipo de música escucha?

“Escucho rap de la vieja escuela, mucho R&B de la vieja escuela. Me gusta escuchar TLC, oigo a Tupac, Biggie (The Notorious B.I.G.), Lil Wayne. Algo de vibración de la vieja escuela para poner el cuerpo en marcha”.

¿Y qué opina de la música que escucha aquí en Colombia?

“Te dan ganas de bailar. Es encantadora. Cuando la escucho, aunque ni siquiera entienda lo que dice, dan ganas de bailar. Así que puedo decir que me gusta”.